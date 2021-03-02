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    • Spor
    • 02.03.2021 Gazete
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    spor’da hakem ve ’a büyük tepki var: Pozisyonlar aynı kararlar farklı!

    spor, isinin hakemi ve VAR hakemi ’a tepkili… Maçın son dakikalarında li Valencia’nın lu Bakasetas’ın yüzüne ceza sahası içinde vurduğu dirseği es geçen hakem ekibine yönelik tepkiler gittikçe artıyor…

    Trabzonspor, Fenerbahçe derbisinin hakemi Yaşar Kemal Uğurlu ve VAR hakemi Cüneyt Çakır'a tepkili… Maçın son dakikalarında Fenerbahçeli Valencia'nın Trabzonsporlu Bakasetas'ın yüzüne ceza sahası içinde vurduğu dirseği es geçen hakem ekibine yönelik tepkiler gittikçe artıyor…

    DAHA HAFİFLERİNE ÇALINDI!
    Bu sezon içerisinde Başakşehir-Galatasaray, Çaykur Rizespor-Fenerbahçe, Çaykur Rizespor- Galatasaray ve Başakşehir-Denizlispor maçlarında ise daha hafif dirseklere penaltı çalındı.

    PUAN ALMAMIZ ENGELLENDİ
    Trabzonspor Futbol Şube Sorumlusu Özer Bayraktar yaptığı açıklamada, "Burada bir art niyet yoktur diyemeyiz. Net bir şekilde maçtan puan almamızın önüne geçildi" ifadelerini kullandı.

        YÖNETİM HAREKETE GEÇECEK
        Bordo-Mavili Yönetim, Fenerbahçe derbisinde penaltılarının güme gittiğini ifade ederken önümüzdeki günlerde bu tepkisini daha sert ve net bir şekilde dile getirmeleri bekleniyor.

        YEREL MEDYA: KARANLIK TİPLER ÇALDI GÖTÜRDÜ
        Trabzon         yerel medyası Fenerbahçe derbisinin tartışılan hakemleri Yaşar Kemal Uğurlu ve Cüneyt Çakır'a adeta öfke kustu... Sonnokta gazetesi, "Karanlık tipler çaldı götürdü", "Fener'i kurtarma operasyonunda görevlerini tamamladılar" ifadelerini kullandı.
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        Haberler Spor Trabzonspor’da hakem Yaşar Kemal Uğurlu ve Cüneyt Çakır’a büyük tepki var: Pozisyonlar aynı kararlar farklı!