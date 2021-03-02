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    • 02.03.2021 21:53
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    teknik direktörü 'dan Aboubakar'a olay sözler

    'in 28. haftasında deplasmanda 'u 1-0 mağlup etti ve lider 'ı takibini sürdürdü. Karşılaşma sonrası siyah-beyazlıların teknik direktörü değerlendirmelerde bulundu. Aboubakar'ın oyundan çıkarken gösterdiği tepkiye değinen Yalçın, "Bazen oyuncular sadece bireysel düşündükleri için bazı tepkiler verebiliyorlar. Ghezzal de tepki vermişti, oynamak istiyorlar doğal olarak. Bizim de düşünmemiz gereken 30 tane oyuncu var, onu söyleyeyim." diye konuştu.

    Sergen Yalçın'dan Aboubakar'a olay sözler

    Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup etti. Karşılaşma sonrası siyah beyazlıların teknik direktörü Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu.

    İşte Sergen Yalçın'ın açıklamaları:

    "BİRAZ DAHA KONSANTRE OLSAYDIK..."

    "Öncelikle zor bir oyun oldu. Malatyaspor çok mücadele etti. Kazanmak çok önemli böyle maçlarda. 1-0 ve 3 puan bizim için yeterli. Arka arkaya sık maçlar oynuyoruz bunlar kolay değil. Biraz daha konsantre olsaydık belki farkı arttırabilirdik.

    "BAZEN OYUNCULAR BİREYSEL DÜŞÜNÜYOR"

    (Aboubakar'ın tepkisi hakkında Sergen Yalçın) Bazen oyuncular sadece bireysel düşündükleri için bazı tepkiler verebiliyorlar. Ghezzal de tepki vermişti, oynamak istiyorlar doğal olarak. Bizim de düşünmemiz gereken 30 tane oyuncu var, onu söyleyeyim.

    OYUNCULARA ULTİMATOM

        Bireysel isteklere göre takım yapamayız. Oyunu, devamını düşünmek zorundayız. Ghezzal farklı bir oyuncu, Gökhan başka bir oyuncu. Larin başka bir oyuncu, N'Koudou başka bir oyuncu. Farklı başlayıp farklı bitirebiliriz.

        Oyuncular bazen bu tepkiler verebiliyorlar, biz de onları anlayabiliyoruz. Aşırı olmadığı sürece bizim için problem teşkil etmez."

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