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    • 02.03.2021 17:15
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    ’nın Twitter hesabından başlattığı anket gündeme oturdu: Sosyal medyada - kapışması!

    'nın sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından başlatılan oylamada, efsane "10 numaralar" arasında gösterilen lı Gheorghe ile li 'nın 'de forma giydiği dönemlerdeki performansının değerlendirilmesi istendi. Gün boyu devam edecek oylamaya, şimdiden 200 binin üzerinde futbolsever katıldı. Oyların yüzde 54,1'ini alan , oylamada an itibarıyla ilk sırada yer alıyor.

    Hagi mi Alex mi? İşte önde götüren isim

    nun patronu 'nın Twitter hesabından başlattığı anket gündeme oturdu. FIFA futbolseverlere, "Galatasaraylı Hagi mi, Fenerbahçeli Alex mi?" sorusunu sordu. İki takımın taraftarları bir anda büyük bir yarışa başlarken, gösterilen büyük ilgi FIFA'yı bile şaşırttı.

    Şu ana kadar 200 binin üzerinde oy kullanılırken, çok ufak bir farkla önde bulunuyor. Gece 00.00'da sona erecek olan anketin 1 milyon oya ulaşması bekleniyor.


    lı taraftarlar 'nin, li taraftarlar ise Alex'in anketi kazanması için sosyal medya üzerinden kampanyalar başlatmış durumda. Bu büyük yarışı kimin kazanacağı merak konusu.



    İKİ YILDIZIN PERFORMANSLARI
    1996 yılından emekliye ayrıldığı 2001 yılına kadar Galatasaray forması giyen Hagi, sarı-kırmızılı ekipte 192 karşılaşmada 71 gole imza attı. 2004-2012 sezonları arasında Fenerbahçe'de görev alan Alex ise 344 karşılaşmada 171 kez ağları sarstı.

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    Haberler Spor FIFA’nın Twitter hesabından başlattığı anket gündeme oturdu: Sosyal medyada Hagi-Alex kapışması!