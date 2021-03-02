Dünya futbolunun patronu FIFA'nın Twitter hesabından başlattığı anket gündeme oturdu. FIFA futbolseverlere, "Galatasaraylı Hagi mi, Fenerbahçeli Alex mi?" sorusunu sordu. İki takımın taraftarları bir anda büyük bir yarışa başlarken, gösterilen büyük ilgi FIFA'yı bile şaşırttı.





Şu ana kadar 200 binin üzerinde oy kullanılırken, Alex çok ufak bir farkla önde bulunuyor. Gece 00.00'da sona erecek olan anketin 1 milyon oya ulaşması bekleniyor.





Galatasaraylı taraftarlar Hagi'nin, Fenerbahçeli taraftarlar ise Alex'in anketi kazanması için sosyal medya üzerinden kampanyalar başlatmış durumda. Bu büyük yarışı kimin kazanacağı merak konusu.



1996 yılından emekliye ayrıldığı 2001 yılına kadar Galatasaray forması giyen Hagi, sarı-kırmızılı ekipte 192 karşılaşmada 71 gole imza attı. 2004-2012 sezonları arasında Fenerbahçe'de görev alan Alex ise 344 karşılaşmada 171 kez ağları sarstı.