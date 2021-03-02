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    • 02.03.2021 17:52
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    Son dakika: 'nda () yarı final programı açıklandı

    'nın yayıncısı olduğu 'nda yarı final programı belli oldu. - ve - maçlarının günü ve tarihi açıklandı.

    ZTK'da yarı final programı belli oldu!

    () yaptığı açıklamada yarı final maçlarının takvimini açıkladı.

    Buna göre ve arasındaki yarı final mücadelesi 16 Mart Salı günü 'ta saat 20.45'te oynanacak.

    - - maçı da 17 Mart Çarşamba günü saat 20.45'te start alacak.

    İşte o maçlar, oynanacağı tarih ve saatler;

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    Haberler Spor Son dakika: Ziraat Türkiye Kupası'nda (ZTK) yarı final programı açıklandı