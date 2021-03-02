TFF (Türkiye Futbol Federasyonu) yaptığı açıklamada Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçlarının takvimini açıkladı.
Buna göre Beşiktaş ve Medipol Başakşehir arasındaki yarı final mücadelesi 16 Mart Salı günü Vodafone Park'ta saat 20.45'te oynanacak.
Fraport-TAV Antalyaspor - Aytemiz Alanyaspor maçı da 17 Mart Çarşamba günü saat 20.45'te start alacak.
İşte o maçlar, oynanacağı tarih ve saatler;
- Spor
- 02.03.2021 17:34
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- Son Güncelleme:
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- 02.03.2021 17:52
Son dakika: Ziraat Türkiye Kupası'nda (ZTK) yarı final programı açıklandı
Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final programı belli oldu. Beşiktaş - Başakşehir ve Antalyaspor - Alanyaspor maçlarının günü ve tarihi açıklandı.
TFF (Türkiye Futbol Federasyonu) yaptığı açıklamada Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçlarının takvimini açıkladı.