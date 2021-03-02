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    • 02.03.2021 16:52
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    'de flaş karar! 'den sonra 8 isme daha ceza

    Son dakika haberine göre 'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Trabzon galibiyeti sonrası zirveye mesaj veren Fenerbahçe'de 'in ardından 8 isme daha ceza kesilebileceği öğrenildi.

    Caner Erkin'den sonra 8 isme daha ceza

    Son olarak Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor ile karşı karşıya gelen mücadeleden 1-0'lık galibiyetle ayrılan Fenerbahçe'de önemli gelişmeler yaşanıyor.



    CANER ERKİN ANTRENMANLARA ALINMAYACAK

    Sarı lacivertli kulüp yönetimi, öncelikle takım içerisine zarar verdiğini düşündüğü Caner Erkin'i antrenmana almama kararı aldı.



    7-8 İSME PARA CEZASI
    Bununla beraber Fenerbahçeli idareciler, takım içerisinde yer alan 7-8 ise para cezası verdi ve ligin sonlarına doğru yaklaşılırken, futbolcularını disipline etmeye başladı.



        ŞAMPİYONLUK İÇİN TÜM KOZLAR KULLANILIYOR
        Fenerbahçeli idareciler, Erol Bulut ile yola devam etme kararı almasının ardından, oyunculara "Son söz Erol Bulut'un" dedi ve son haftalarda alınan puan kayıplarının faturasını kesti.



        DİSİPLİNSİZLİĞE YER YOK
        Bununla beraber Fenerbahçe yönetimi, takım içerisinde yaşanılan olası disiplinsizliği önleme adına yakın gelecekte daha sert kurallar gelebileceğinin sinyalini verdi.
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        Haberler Spor Fenerbahçe'de flaş karar! Caner Erkin'den sonra 8 isme daha ceza