



ŞAMPİYONLUK İÇİN TÜM KOZLAR KULLANILIYOR

Fenerbahçeli idareciler, Erol Bulut ile yola devam etme kararı almasının ardından, oyunculara "Son söz Erol Bulut'un" dedi ve son haftalarda alınan puan kayıplarının faturasını kesti.