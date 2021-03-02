Son olarak Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor ile karşı karşıya gelen mücadeleden 1-0'lık galibiyetle ayrılan Fenerbahçe'de önemli gelişmeler yaşanıyor.
CANER ERKİN ANTRENMANLARA ALINMAYACAK
Sarı lacivertli kulüp yönetimi, öncelikle takım içerisine zarar verdiğini düşündüğü Caner Erkin'i antrenmana almama kararı aldı.
7-8 İSME PARA CEZASI
Bununla beraber Fenerbahçeli idareciler, takım içerisinde yer alan 7-8 ise para cezası verdi ve ligin sonlarına doğru yaklaşılırken, futbolcularını disipline etmeye başladı.