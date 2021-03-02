Trabzonspor galibiyeti ile yeniden şampiyonluk yarışına tutunan ve üzerindeki kara bulutları dağıtan Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, 10 numara mevkisi için zor bir kararın eşiğine geldi.
Trabzonspor deplasmanında maça kanatta başlayan, Mesut Özil'in oyundan alınması ile ise 10 numaraya geçen Dimitrios Pelkas, attığı harika golle Fenerbahçe'ye altın değerinde bir 3 puan kazandırmıştı.
Pelkas'ın 10 numaradaki performansından çok memnun olan Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut'un Yunan oyuncuyu tamamen forvet arkasında oynatma fikri ise Mesut Özil engeline takılıyor.