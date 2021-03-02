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    • 02.03.2021 12:46
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    'de 10 numara problem! Erol Bulut'un Pelkas fikrine Mesut Özil engeli...

    'u deplasmanda yenerek şampiyonluk yarışına yeniden katılan 'de Erol Bulut zor bir tercihin eşiğine geldi. Pelkas'ın 10 numara pozisyonunda performansından memnun olan Bulut'un fikri Mesut Özil engeline takılıyor.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Fenerbahçe'de 10 numara problem

    Trabzonspor galibiyeti ile yeniden şampiyonluk yarışına tutunan ve üzerindeki kara bulutları dağıtan Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, 10 numara mevkisi için zor bir kararın eşiğine geldi.

    Trabzonspor deplasmanında maça kanatta başlayan, Mesut Özil'in oyundan alınması ile ise 10 numaraya geçen Dimitrios Pelkas, attığı harika golle Fenerbahçe'ye altın değerinde bir 3 puan kazandırmıştı.

    Pelkas'ın 10 numaradaki performansından çok memnun olan Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut'un Yunan oyuncuyu tamamen forvet arkasında oynatma fikri ise Mesut Özil engeline takılıyor.

        Mesut Özil'i takıma henüz tam olarak adapte olmadan küstürmek istemeyen Bulut'un yıldız futbolcuya 11'de şans vermeye devam edeceği Pelkas ile Mesut'u saha içinde dönüşümlü oynatıp iki isimden de gol bölgesinde faydalanmaya çalışacağı öğrenildi.

        Fenerbahçe'ye ocak ayında transfer olan Mesut Özil, 6 maçta henüz gol ya da asist katkısı sağlayamadı. Pelkas ise bu sezon 28 maçta 8 gol, 6 asistle takımının en skorer isimlerinden biri olmayı başardı.
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        Haberler Spor Fenerbahçe'de 10 numara problem! Erol Bulut'un Pelkas fikrine Mesut Özil engeli...