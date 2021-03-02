TFF 1'inci Lig ekiplerinden Menemenspor teknik direktörü Ümit Karan, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulundu. Bir süre önce koronavirüse yakalanıp, atlattığını ve ağır bir hastalık dönemi geçirdiğini belirten Ümit Karan, "Baya bir süre oldu. Yurt dışı seyahatim vardı. Veteran Milli Takımı'yla Almanya'ya gitmiştik. Dönüşte evde yatarken bir anda ateşim çıktı. Hatta iki gün evde çabaladım, düşer mi? diye ancak düşecek gibi değildi.
Sonra hastaneye gittik. Odaya aldılar. Tedavi görmeye başladım. İğne ve ilaçlar uygulandı. Koronaüvirüs teşhisi konulmadı. Zatürre denildi. İyileştikten sonra eşim 'sen kesin kovid olmuştun' dedi. Yok dedim, olsa çıkardı. Kontrol ettirdim. Kandan antikor testi yapıldı. Evet atlatmışız hem de ağır atlatmışız. Bir ara şuurum bile kaybolmuştu" diye konuştu.
'EŞİMİ HATIRLAMADIM'
Fiziksel olarak hastalığı çok ağır geçirdiğini vurgulayan ve o günleri tebessümle anlatan Ümit Karan, "Şuurumu kaybettim. Eşimi hatırlamadım, o kadar ağır geçti yani. İnsan hanımını hatırlamıyorsa çok ağır geçirmişim demek ki. Ateşim çok yüksekti. 40,8'e kadar yükselmişti. Bende öksürük yoktu daha çok ateş vardı" dedi.