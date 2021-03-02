

Aşılamanın hatırlatılması üzerine de Karan, "Elbette sıra bize de gelecektir. Ama daha önemli insanlar var. Yaşlılar var. Şuna dikkat etmek gerekiyor. Şu an azalma gibi bir görüntü var. Ama dikkat etmek gerek. Sporcu camiasında biz çok dikkatli olmaya başladık. Birçok futbolcu atlattı. Ancak ilerleyen zamanlarda kısıtlamalar bittiği zaman daha dikkatli olmak gerekli. Kurallara her zaman dikkat etmeliyiz. Bundan sonra hayatımız bu şekilde devam da edecektir. Maskeyle yaşamayı öğrenmemiz lazım. Bir yere gittiğimiz zaman toplu halde gitmemek gibi şeylere önem vermeliyiz. İnsanlar bunları alışkanlık hale getirmeli" ifadelerini kullandı.