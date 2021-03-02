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    • 02.03.2021 15:56
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    CANLI | - maçı canlı anlatım izle

    Süper Lig'de 28. hafta heyecanı - maçıyla start alıyor. Orta sıralardan yukarı tırmanmak isteyen Gaziantep FK, evinde düşme potasındaki Gençlerbirliği'ni konuk ediyor. Karşılaşmada ilk düdük saat 16.00'da çaldı. Maçın canlı anlatımını takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz...

    CANLI | Gaziantep FK - Gençlerbirliği

    Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 28. hafta maçında ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Gaziantep FK - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    GAZİANTEP FK - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
    Gaziantep FK - Gençlerbirliği maçı 2 Mart Salı günü saat 16:00'da beIN ts 1'de canlı yayınlanacak. Karşılaşmanın canlı anlatımını takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.

    GAZİANTEP FK - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI 11'LERİ
    Gaziantep FK -     Günay Güvenç, Tosca, Djilobodji, Ertuğrul, Güray, Sousa, Osama, Maxim, Olkowski, Dicko, Mirallas
    Gençlerbirliği - Nordfeldth, Ömürcan, Arda, Piris, Johansson, Furman, Murat, Candeias, Soner, Sefa, Lima

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