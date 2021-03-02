Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 28. hafta maçında Gaziantep FK ile Gençlerbirliği kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Gaziantep FK - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

GAZİANTEP FK - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Gaziantep FK - Gençlerbirliği maçı 2 Mart Salı günü saat 16:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak. Karşılaşmanın canlı anlatımını takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.

GAZİANTEP FK - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI 11'LERİ

Gaziantep FK - Günay Güvenç, Tosca, Djilobodji, Ertuğrul, Güray, Sousa, Osama, Maxim, Olkowski, Dicko, Mirallas

Gençlerbirliği - Nordfeldth, Ömürcan, Arda, Piris, Johansson, Furman, Murat, Candeias, Soner, Sefa, Lima