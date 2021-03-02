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    • 02.03.2021 19:37
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    ’da kadro dışı bırakılan ’da flaş gelişme

    Kış transfer döneminde önümüzdeki sezondan geçerli olmak üzere ya’nın Eintracht takımı ile sözleşme imzalayan ve ’da bu gelişme sonrası kadro dışı bırakılan ’ın Yeşil-Beyazlı kulüple sözleşmesi bugün karşılıklı olarak feshedilmişti. Bu gelişmenin detayları da ortaya çıktı. Takvim.com.tr'nin özel haberi...

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Ali Akman’da flaş gelişme

    Bursaspor'da bir süredir kadro dışı olan Ali Akman'ın yolu Yeşil-Beyazlı kulüple resmen ayrıldı. Bursaspor ve Ali Akman karşılıklı anlaşarak genç oyuncunun sezon sonu bitecek olan sözleşmesini 2 Mart 2020 itibarıyla sonlandırdı.

    ALİ AKMAN'NIN GELECEĞİ ALMANYA'DA

    Ali'nin yeni takımı Eintracht Frankfurt'un 18 yaşındaki forvetin Bursaspor'da kadro dışı olmasının gelişimini olumsuz etkileyeceğini düşündüğü ve bu durumu ortadan kaldırmak için harekete geçtiği ortaya çıktı.

    Ali Akman'ın sözleşmesinin feshedilmesi karşılığında Bursaspor'a Alman ekibi tarafından bir miktar para teklif edildiği ve bunun üzerine Yeşil-Beyazlı takımın genç futbolcu ile yollarını ayırdığı öğrenildi.

    BONSERVİSİ EİNTRACHT FRANKFURT'TA

        Frankfurt'un da bonservisini eline alan Ali'yi sezon sonunu beklemeden kısa süre içinde takıma dahil edeceği ve 18 yaşındaki oyuncunun Alman ekibi ile çalışmalara başlayacağı belirtildi.



        Bursaspor da Ali Akman ile ilgili yaptığı açıklamada, "Daha önce kulübümüz tarafından kadro dışı bırakılan Ali Akman'ın sözleşmesi, kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda karşılıklı olarak feshedilmiştir." ifadelerini kullanmıştı.

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