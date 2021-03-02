Frankfurt'un da bonservisini eline alan Ali'yi sezon sonunu beklemeden kısa süre içinde takıma dahil edeceği ve 18 yaşındaki oyuncunun Alman ekibi ile çalışmalara başlayacağı belirtildi.





Bursaspor da Ali Akman ile ilgili yaptığı açıklamada, "Daha önce kulübümüz tarafından kadro dışı bırakılan Ali Akman'ın sözleşmesi, kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda karşılıklı olarak feshedilmiştir." ifadelerini kullanmıştı.