Bursaspor'da bir süredir kadro dışı olan Ali Akman'ın yolu Yeşil-Beyazlı kulüple resmen ayrıldı. Bursaspor ve Ali Akman karşılıklı anlaşarak genç oyuncunun sezon sonu bitecek olan sözleşmesini 2 Mart 2020 itibarıyla sonlandırdı.
ALİ AKMAN'NIN GELECEĞİ ALMANYA'DA
Ali'nin yeni takımı Eintracht Frankfurt'un 18 yaşındaki forvetin Bursaspor'da kadro dışı olmasının gelişimini olumsuz etkileyeceğini düşündüğü ve bu durumu ortadan kaldırmak için harekete geçtiği ortaya çıktı.
Ali Akman'ın sözleşmesinin feshedilmesi karşılığında Bursaspor'a Alman ekibi tarafından bir miktar para teklif edildiği ve bunun üzerine Yeşil-Beyazlı takımın genç futbolcu ile yollarını ayırdığı öğrenildi.
BONSERVİSİ EİNTRACHT FRANKFURT'TA