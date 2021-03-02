"İkinci yarıda ona göre aynı mücadele yapıp, defansın arkasına atacağımız toplarla gol arayacaktık. Bunu iyi yaptık da diyebilirim. Maçın kırılma anı var. Kendi hatamızdan, geri pasın kısa düşmesi ve Kenan'ın attığı golden sonra oyun tamamen döndü. Rakibimiz 10 kişi kaldı, bizim için büyük bir avantajdı. Ne yazık ki bu avantajı kullanamadık. Karşılaşma 1-1 olduktan sonra tekrar maçı kurtarmak adına oyuncularım mücadeleye devam etti. Oyunun son bölümünde 3 forvet ile oynamaya çalıştık ama bunda başarılı olamadık ve buradan mağlup ayrıldık."

MEHMET ALTIPARMAK: O HATANIN BEDELİNİ ÇOK AĞIR ÖDEDİK

Oyuncularının maçta çok iyi mücadele ettiğini dile getiren Altıparmak, "Oyuncularım kazanma adına her şeyi yaptı, bir takımın deplasmanda kazanma adına yapabileceği her şeyi bugün yaptık ama sadece bir hata yaptık. O hatanın bedelini çok ağır ödedik. Pazartesi günü oynayacağımız Başakşehir maçına odaklanacağız." ifadelerini kullandı.