

Spor yasası ile ilgili de açıklamalarda bulunan Bakan Kasapoğlu yeni yasayla birlikte kulüpler ve federasyonlar şeffaf olacak. Yeni yasa ile mali ve idari disiplin ve bununla birlikte sorumluluk güçlü bir şekilde olacak. Transfer yapıyor. Ne yapıyor? Borçlanıyor. Ardından başka bir transfer yapıyor. Borçları katlayarak bırakıp gidiyor. Gelen yönetici bir ton borçla işi devralıyor. Bunun önüne geçeceğiz.



ÖĞRENCİLER İÇİN ÖNEMLİ GELİŞME

Geçen sene salgına rağmen 1 milyon kişiye yüzme öğrettik. Bu sene rakamı artıracağız. Millî Eğitim Bakanlığı ile bir proje üzerinde çalışıyoruz. Biz öğrencilerimizi havuzlarımıza taşıyacağız. Öğrencilerimiz antrenörlerimizden faydalanacak. İşbirliklerimizi güçlendireceğiz.



KASAPOĞLU SEYİRCİLİ MAÇLAR İÇİN TARİH VERDİ

Mart ayıyla beraber maçlara kısmi de olsa seyirci alınmasını istediğini belirten Bakan Kasapoğlu, "Statlar kapa-sitesinin yüzde 10'u, 15 ya da 20'si şeklinde açılabilir" dedi.