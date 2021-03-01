3 YIL DAHA KALE ONUN

Fatih Terim, Erzurum maçı sonrası "Muslera en az 400 maç oynasın diye düşünüyorum. Bu da aşağı yukarı 2+1 yıla denk geliyor. Yönetimimiz kendisiyle görüşüyor. Onun da düşünceleri belli. Sıkıntı yaşanacağını düşünmüyorum" sözleriyle mesajı vermişti. Yönetim önümüzdeki haftalarda müjdeli haberi açıklamaya hazırlanıyor.