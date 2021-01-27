SEYİRCİLİ MAÇLARDA MART HEDEFİ

"Biz maçlara seyircili devam etmek istiyoruz, hedefimiz bu. Eğer ben diyorum ki aşılanma büyük rakama çıkarsa bizde yüzde 30-35 kapasiteye çıkarız stadyumlarda. Bir madde getiririz 'stadyumlara gelenler aşılı olmak zorundadır' deriz. Aşı çok sayıya ulaşırsa Mart 15'e kadar seyircili ama genel seyircinin aşılı olmasını isteriz gibi düşüncemiz var. Biz seyirciyi katmak istiyoruz. Her şey devlete bağlı, Sağlık Bakanlığı var, Bilim Kurulu var. Ama bizim Pandemi Kurulu'na baktıracağız olur mu olmaz mı diye. Sağlık Bakanlığı'ndan görüş alacağız, gerekli izinleri alabilirsek bir düzen, intizam içinde maçları seyircili oynatmak istiyoruz. Spordaki en önemli konulardan bir tanesi finansal yapılar. Kulüplerimiz şu anda finansal durumdan çok sıkıntılı. Büyükler mali olarak en zor durumda olanlar. Borçları çok büyük ama gelirleri de çok büyük. Diğer takımların borçları var ama gelirleri daha az. Hiç para sıkıntısı olmayan tamamen bütçeleri içinde kalıp yöneten takımlar da var. Hele dört büyüklerin Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un borçları var. Pandemi bu kulüplerin mali olarak yapılarını gerçekten çok etkiledi. Kurların hızlı ilerlemesi, çünkü kulüplerin büyük giderleri dövize dayalı.