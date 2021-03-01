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    • Spor
    • 01.03.2021 Gazete
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    kulüpleri, Kartal’ın lı golcüsü 'in peşinde

    Attığı gollerle 'ı sırtlayan 'in performansı ekiplerinin dikkatini çekti. Ocak ayında ekiplerinden 'un 10 milyon Euro'luk transfer teklifi yaptığı lı golcü için 'ın da sezon sonu için kolları sıvadığı öğrenildi. West Ham'ın için bir hayli istekli olduğu belirtiirken, Siyah-Beyazlılar'ın ise 26 yaşındaki golcü için en az 15 milyon Euro'luk bir bonservis talebi olduğu öne sürülüyor.

    Larin'e İngiliz kancası

    Attığı gollerle 'ı sırtlayan 'in performansı ekiplerinin dikkatini çekti. Ocak ayında ekiplerinden 'un 10 milyon Euro'luk transfer teklifi yaptığı lı golcü için 'ın da sezon sonu için kolları sıvadığı öğrenildi. West Ham'ın için bir hayli istekli olduğu belirtiirken, Siyah-Beyazlılar'ın ise 26 yaşındaki golcü için en az 15 milyon Euro'luk bir bonservis talebi olduğu öne sürülüyor. Cyle Larin bu sezon Beşiktaş forması ile 29 maçta 16 kez gol sevinci yaşadı.


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    Haberler Spor Premier Lig kulüpleri, Kartal’ın Kanadalı golcüsü Larin'in peşinde