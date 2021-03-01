Attığı gollerle Beşiktaş'ı sırtlayan Cyle Larin'in performansı İngiliz ekiplerinin dikkatini çekti. Ocak ayında Premier Lig ekiplerinden Westbromwich Albion'un 10 milyon Euro'luk transfer teklifi yaptığı Kanadalı golcü için West Ham'ın da sezon sonu için kolları sıvadığı öğrenildi. West Ham'ın Larin için bir hayli istekli olduğu belirtiirken, Siyah-Beyazlılar'ın ise 26 yaşındaki golcü için en az 15 milyon Euro'luk bir bonservis talebi olduğu öne sürülüyor. Cyle Larin bu sezon Beşiktaş forması ile 29 maçta 16 kez gol sevinci yaşadı.



