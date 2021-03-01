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    • 01.03.2021 12:18
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    Fenerbahçe maçı sonrası 'da iki ! ve Kamil Ahmet Çörekçi...

    Son dakika haberine göre Süper Lig'in 27. haftasında evinde Fenerbahçe'ye yenilen 'dan maçın ardından açıklaması geldi. Kulüpten yapılan açıklamada ve Kamil Ahmet Çörekçi'nin son durumuyla ilgili bilgi kamuoyuyla paylaşıldı.

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    , Fenerbahçe maçı sonrası ve Kamil Ahmet Çörekçi'nin sağlık durumlarıyla ilgili açıklama yaptı.

    Trabzonspor'dan yapılan açıklama şu şekilde:
    Kulüp Doktorumuz Op. Dr. Hakan Çelik, oyuncularımız Vitor Hugo ve Kamil Ahmet Çörekçi'nin sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

    Hakan Çelik, "Fenerbahçe karşılaşmasına aldığı darbe sonucu burun kemiğinde kırık oluşan Vitor Hugo'nun tedavisine başlanmıştır. Antrenmanda aldığı darbe sonucu sakatlanan Kamil Ahmet Çörekçi'nin ise bugün çekilen MR grafisinde sağ dizinde iç yan bağ yaralanması olduğu tespit edilmiş ve tedavisine başlanmıştır" dedi.

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    Haberler Spor Fenerbahçe maçı sonrası Trabzonspor'da iki sakatlık! Vitor Hugo ve Kamil Ahmet Çörekçi...