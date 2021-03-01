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    • 01.03.2021 12:36
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    Süper Lig'in 28. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu

    Son dakika haberine göre Süper Lig'de oynanacak 28. haftanın hakemleri açıklandı. Yeni Malatya - karşılaşmasına Halis Özkahya atanırken, haftanın diğer öne çıkan maçı olan Ankaragücü - maçında Halil Umut Meler görev yapacak.

    Süper Lig'de 28. haftanın hakemleri belli oldu

    Süper Lig'de 28. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

    Yarın:
    16.00 Gaziantep-Gençlerbirliği: Bahattin Şimşek
    19.00 Yeni Malatya-: Halis Özkahya

    3 Mart Çarşamba:
    13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Fatih Karagümrük: Ali Şansalan16.
    00 Demir Grup Sivasspor-Atakaş Hatayspor: Mustafa Öğretmenoğlu
    16.00 Medipol Başakşehir-İttifak Holding Konyaspor: Ali Palabıyık
    19.00 Hes Kablo Kayserispor-Çaykur Rizespor: Hüseyin Göçek
    19.00 MKE Ankaragücü-: Halil Umut Meler

    4 Mart Perşembe:
    16.00 Aytemiz Alanyaspor-Göztepe: Tugay Kaan Numanoğlu
    16.00 Kasımpaşa-: Abdulkadir Bitigen
    19.00 -Fraport TAV Antalyaspor: Ümit Öztürk

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    Haberler Spor Süper Lig'in 28. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu