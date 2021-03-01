F.Bahçe zorlu Trabzon deplasmanında kritik bir 3 puan kazandı: 0-1... Kanarya ilk 30 dakikada rakibine göre üstün bir futbol oynadı... 11. dakikada F.Bahçe'nin kullandığı kornerde Serdar Aziz'in kafa vuruşu direği yaladı. 25'te Mert Hakan'ın şutunu Uğurcan Çakır mükemmel çıkardı. 30'da Szalai'nin ortasında Thiam'ın kafa vuruşunu Uğurcan çizgi üzerinde uzaklaştırdı.

Dakikalar 55'i gösterdiğinde Gökhan Gönül'ün yakın mesafeden kafa vuruşunda Uğurcan yine kalesini gole kapattı. 69'da Nwakaeme ceza sahası içine girmeden sert vurdu. Altay başarılıydı. 76'da Fenerbahçe'nin yıldızı Pelkas 25 metreden harika bir gole imza attı... 82'de Trabzonspor'un kullandığı kornerde topa iyi yükselen Djaniny'nin kafa vuruşu direkten döndü. 90+5'te Ozan Tufan kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonu değerlendiremedi. 1 dakika sonra Samatta yüzde 100'lük bir golü kaçırdı. Fener maçı 1-0 kazandı.

PELKAS ÇILGINA ÇEVİRDİ

Pelkas'ın golü sonrası Fenerbahçe kulübesinin hali görülmeye değerdi. Başka teknik patron Erol Bulut olmak üzere tüm teknik heyet ve futbolcular büyük bir sevinç yaşadı. Benzer sevinç maç son düdükte de yaşandı. Topu orta saha çizgisinin hemen önünde alan Dimitris Pelkas yaklaşık 35 metre top sürdü. Sonrasında kaleye yaklaşık 20 metreden harika vurdu ve maçın en iyi isimlerniden Uğurcan'ı avlamayı başardı.

SERDAR&MERT ANTALYA'YA CEZALI

Fenerbahçe Trabzon'dan 3 puanla dönse de iki futbolcusunun cezalı duruma düşmesi moralleri bozdu. Trabzon karşısında sarı kart gören Serdar Aziz ve Mert Hakan Yandaş, cezaları sebebiylE Antalyaspor karşılaşmasında takımdaki yerlerini alamayacak.

DEPLASMAN ONDAN SORULUR

Fenerbahçe deplasmanda rakiplerini teker teker avlıyor... Sarı-Lacivertliler, ezeli rakibi Trabzonspor'u da yenerek deplasmanlardaki iyi performansını sürdürdü. Bu sezon Süper Lig'de en fazla deplasman puanı kazanan takım Fenerbahçe... Kanarya dışarda 13 maçta 10 galibiyet alarak 32 puan topladı. Önceki iki sezonda topladığı dış saha puanını şimdiden yakaladı (2018/19 sezonunda 15 puan, 2019/20 sezonunda ise 17 puan topladı)

ATTILA SZALAI SOLDA SINIFI GEÇTİ

Fenerbahçe'de derbi maçının kadrosuna alınmayan Caner Erkin'in yerine sol bekte forma giyen Szalai tam puan aldı. Savunmada geçit vermeyen Macar stoper hücuma da katkı yaptı.

MESUT ÖZİL ADIM ADIM!

Maç ve idman eksiğini kapatmaya başlayan Mesut Özil, diğer maçlara göre daha etkili oldu.

MARLON TEK İDMANLA İLK 11'E

Covid-19'u atlattıktan sonra Fenerbahçe maçı öncesi tek idmana çıkabilen Trabzonsporlu Marlon dün ilk 11'de yer aldı. Marlon iyi bir görüntü ortaya koydu.

SON DAKİKADA KAMİL AHMET ŞOKU!

Trabzon'da Kamil Ahmet Çörekçi, son yapılan antrenmanda darbe alınca sakatlık yaşadı. F.Bahçe maçı kadrosuna alınmadı.