Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 28.02.2021 17:43
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 28.02.2021 21:10
    ABONE OL

    Fenerbahçe, Trabzon deplasmanında galip! (Trabzonspor 0-1 Fenerbahçe MAÇ SONU ÖZET)

    'in 27. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Trabzonspor'u 1-0 mağlup etti. Sarı lacivertlilere galibiyeti getiren golü Pelkas kaydederken Trabzonspor'da Djaniny'nin şutu direkten döndü. İşte Trabzonspor - Fenerbahçe maçına dair tüm detaylar...

    Fenerbahçe Trabzon'da galip!

    Süper Lig'in 27. haftası heyecanlı bir derbiye sahne oldu. Uğurcan Çakır'ın kurtarışlarıyla damga vurduğu maçı Fenerbahçe deplasmanda 1-0 kazandı.



    Fenerbahçe'ye 3 puanı getiren gol Yunan yıldız Pelkas'tan geldi. Pelkas'ın golünde asisti de sonradan oyuna giren Ferdi Kadıoğlu yaptı. Sol bekte oynayan Szalai de iyi oyunuyla dikkat çekti.

    Trabzonspor son anlarda bastırsa da beraberlik golünü bulamadı.


    FIRTINA 2 AY SONRA MAĞLUP
    Abdullah Avcı'nın göreve gelmesiyle müthiş bir çıkış yakalayan Trabzonspor'un 10 maçlık yenilmezlik serisi son buldu. Bordo-mavililer bundan önce ligdeki son mağlubiyetini 26 Aralık'ta yine evinde Galatasaray'a karşı almıştı.



        MERT HAKAN VE SERDAR AZİZ CEZALI DURUMA DÜŞTÜ
        Sarı-lacivertlilerde Mert Hakan Yandaş ve Serdar Aziz kart sınırında sahaya çıktılar. İki futbolcu da karşılaşmada sarı kart gördü ve hafta içi oynanacak Antalyaspor maçında cezalı duruma düştü.

        Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe, Perşembe günü saat 19.00'da Antalyaspor'u konuk edecek.



        TRABZONSPOR - FENERBAHÇE MAÇINNIN ÖZETİ VE TÜM DETAYLARI



        TRABZON'DA GERGİN ANLAR
        Mücadelenin 13. dakikasında tansiyon yükseldi. Nwakaeme ile Gökhan Gönül arasında yaşanan tartışmaya Fenerbahçe Kaleci Antrenörü Volkan Demirel de kulübeden dahil oldu.


            Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.

            Karşılaşmaya etkili başlayan sarı-lacivertliler uzaktan şutlarla Trabzonspor kalesini yoklarken, bordo-mavililerin başarılı kalecisi Uğurcan Çakır adeta kalesinde devleşti.

            Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.

            Karşılaşmanın 30. dakikasında sarı-lacivertlilerde Mert Hakan ve Pelkas'ın tehlikeli vuruşlarını çıkarmayı başaran Uğurcan Çakır, 30. dakikada da Szalai'nin sol kanattan yaptığı orta sonrası Thiam'ın kafayı vuruşunu da savuşturmayı başardı.




            MÜCADELENİN İLK YARISI
            11. dakikada Sosa'nın sağdan kullandığı köşe vuruşunda, ceza alanı içinde Serdar Aziz'in kafa vuruşunda, top direğin az farkla üzerinden auta çıktı.

            25. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın ceza alanın dışından şutunda, kaleci Uğurcan Çakır topu yatarak çıkardı. Dönen topta gelişen atakta Szalai'nin şutunda, Uğurcan Çakır meşin yuvarlağı kornere çelerek bir tehlikeyi daha önledi.

            30. dakikada Szalai'nin soldan ortasında yakın mesafedeki Thiam'ın kafa vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır, topu çelerek bir kez daha gol izni vermedi.



                45. dakikada Osayi Samuel'in sağ taraftan pasında, ceza alanı içinde Mesut Özil'in vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır, topu çıkardı.

                Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.



                İKİNCİ YARI
                55'inci dakikada sağ kanattan kazanılan köşe vuruşunda Sosa'nın ortasına ön direkte hareketlenen Gökhan'ın kafa vuruşunda Uğurcan topu çeldi ve daha sonra savunma meşin yuvarlağı tehlikeli bölgeden uzaklaştırdı.

                70'inci dakikada Nwakaeme sol kanatta rakiplerinden sıyrıldıktan sonra kaleyi görür görmez şutunu çekti ancak Altay meşin yuvarlağı kontrol etti.

                76'ncı dakikada Ferdi'nin pasında Pelkas orta sahadan aldığı topla ceza sahası yayının önüne geldikten sonra vuruşunu yaptı, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.

                83'üncü dakikada sol kanattan kazanılan köşe vuruşunda Yunus'un penaltı noktası üzerine ortasına Djaniny iyi yükseldi, kafa vuruşunda üst direğe çarpan top auta gitti.

                Son dakikaları karşılıklı ataklarla geçen maç 1-0 Fenerbahçe'nin üstünlüğüyle sonuçlandı.



                AVCI'DAN DÖRT DEĞİŞİKLİK
                Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, ligde son oynanan Medipol Başakşehir maçına göre Fenerbahçe karşısında ilk 11'de 4 değişikliğe gitti. Avcı, kalede Kağan'ın yerine Uğurcan'a, savunmada Kamil Ahmet ile Faruk Can'ın yerine takıma dönen Serkan ile Marlon'a, hücum hattında ise Yunus'un yerine kart cezasını tamamlayan Nwakaeme'ye görev verdi. Takıma dönen Erce, Hosseini, Baker ile Abdulkadir Parmak da yedek kulübesinde yer aldı. Bordo-mavililerde Arda'nın yanı sıra sakatlıkları bulunan Kamil Ahmet, Abdülkadir Ömür ve Trondsen ise kadroda yer almadı.

                KAMİL AHMET ŞOKU
                Trabzonspor'da sağ bek oyuncusu Kamil Ahmet Çörekçi, son yapılan antrenmanda aldığı darbe sonucu sakatlık yaşadı. İlk bulguları temiz çıkan oyuncunun çekilen MR sonucunda riske edilmemesine karar verildi ve bu nedenle maç kadrosundan çıkarıldı.

                ABDULKADİR PARMAK DÖRT MAÇ SONRA KADRODA
                Trabzonspor'da son olarak Süper Lig'in 22'nci haftasında oynanan Beşiktaş maçında forma giyen ve yaşadığı sakatlık nedeniyle 4 maç sahalardan uzak kalan Abdulkadir Parmak, Fenerbahçe karşılaşmasıyla takıma geri döndü ve 21 kişilik kadroda kendisine yer buldu.

                FENERBAHÇE'NİN 11'İNDE 4 DEĞİŞİKLİK
                Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, ligde son olarak Göztepe ile oynadıkları ve 1-0 kaybettikleri maçın 11'ine göre Trabzonspor karşısında 4 değişikliğe gitti. Bulut, bu karşılaşmada Valencia, Ozan, Caner ile Nazım Sangare'nin yerine ilk 11'de Pelkas, Mert Hakan, Gökhan ve Tisserand'a forma verdi. Sarı-lacivertli takımda Caner Erkin, Luiz Gustavo, İrfan Can Kahveci, Sadık Çiftpınar ve Diego Perotti, kamp kadrosunda yer almadı.

                TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                Haberler Spor Fenerbahçe, Trabzon deplasmanında galip! (Trabzonspor 0-1 Fenerbahçe MAÇ SONU ÖZET)