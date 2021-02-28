Aslan'ın teknik patronu Fatih Terim, Erzurum maçı sonrası alınan galibiyetten ötürü mutlu olduklarını söyledi. Yeni transferlerin takıma katkısından memnuniyetini dile getiren Terim, "Doğru seçimler yaptık. Katkıları takdire şayan" dedi.
ŞU AN İÇİN SADECE LİDERİZ
Rehavet vurgusu da yapan Terim, "Şu an için sadece lieriz. İnanıyoruz ki her maçı ayrı düşünerek, sonuna kadar devam etmek en büyük dileğimiz. Aynı disiplinle çalışacağız" diye konuştu.
MOHAMED&MUSLERA SÖZLERİ
Muslera'nın sözleşme uzatması ile ilgili bir sıkıntı olmayacağını da aktaran deneyimli hoca, Mostafa Mohamed için ise, "Orada bir sıkıntı olacağını sanmıyorum." ifadelerini kullandı.