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    • Spor
    • 28.02.2021 Gazete
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    , maçı sonrası yeni transferlerden övgü ile bahsetti: Doğru seçimler yaptık

    'ın teknik patronu , maçı sonrası alınan galibiyetten ötürü mutlu olduklarını söyledi. Yeni transferlerin takıma katkısından memnuniyetini dile getiren Terim, “Doğru seçimler yaptık. Katkıları takdire şayan” dedi.

    Doğru seçimler yaptık

    Aslan'ın teknik patronu Fatih Terim, Erzurum maçı sonrası alınan galibiyetten ötürü mutlu olduklarını söyledi. Yeni transferlerin takıma katkısından memnuniyetini dile getiren Terim, "Doğru seçimler yaptık. Katkıları takdire şayan" dedi.

    ŞU AN İÇİN SADECE LİDERİZ
    Rehavet vurgusu da yapan Terim, "Şu an için sadece lieriz. İnanıyoruz ki her maçı ayrı düşünerek, sonuna kadar devam etmek en büyük dileğimiz. Aynı disiplinle çalışacağız" diye konuştu.

    MOHAMED&MUSLERA SÖZLERİ
    Muslera'nın sözleşme uzatması ile ilgili bir sıkıntı olmayacağını da aktaran deneyimli hoca, Mostafa Mohamed için ise, "Orada bir sıkıntı olacağını sanmıyorum." ifadelerini kullandı.

        FERNANDO MUSLERA TARİHE GEÇTİ
        Fernando Muslera, BB Erzurum maçı ile G.Saray forması ile ligdeki 300. maçına çıktı. Uruguaylı file bekçisi böylelikle Süper Lig'de tek bir takımda 300 maç barajına ulaşan ilk yabancı statüsündeki oyuncu olma unvanının sahibi oldu. Maç öncesi Fatih Terim, Muslera'ya plaket verdi.
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        Haberler Spor Fatih Terim, Erzurum maçı sonrası yeni transferlerden övgü ile bahsetti: Doğru seçimler yaptık