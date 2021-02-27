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    • 27.02.2021 18:58
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    - | CANLI ANLATIM

    Son dakika spor haberleri... 'in 27. haftasında sahasında 'u ağırlıyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

    Galatasaray - Erzurumspor | CANLI

    Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray sahasında Erzurumspor'u ağırlıyor.

    Türk Telekom Stadı'nda oynanan karşılaşma, saat 19.00'da başladı. Maçı hakem Mete Kalkavan yönetiyor.

    beIN SPORTS'tan naklen yayınlanan karşılaşmanın canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

    GALATASARAY - ERZURUMSPOR | CANLI

    İLK 11'LER

    Galatasaray: Muslera, Yedlin, Luyindama, Marcao, Ömer, Etebo, Arda, Gedson, Emre Kılınç, Onyekuru, Mohamed

    Erzurumspor: Göktuğ, Butko, Da Costa, Adolphe, Leo, Omolo, Osman, Buğra, Cenk, Aatıf, Gomes

    TAKIMLARIN PUANLARI
    Büyükşehir Belediye Erzurumspor ise ligde çıktığı 25 maçın 6'sını kazanırken, 7'sinde berabere kaldı, 12'sini de kaybetti. Mavi-beyazlı ekip, 26. haftayı 25 puanla 17. sırada bitirdi.

    Süper Lig'in geride kalan 26 haftalık bölümünde 25 maç oynayan Galatasaray, 17 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı. Sarı-kırmızılı takım, topladığı 54 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.

    GALATASARAY'DA 3 EKSİK
    Galatasaray'da 3 futbolcu, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında forma giyemeyecek.

    Sakatlıkları bulunan Marcelo Saracchi ve Emre Taşdemir ile Çaykur Rizespor'dan ayrılış süreciyle ilgili 3 maç ceza verilen Oğulcan Çağlayan karşılaşmada görev yapamayacak.

    Sarı-kırmızılı takımda sakatlığı geçen Sofiane Feghouli ise kadrodaki yerini alabilecek.

    İKİ OYUNCU KART SINIRINDA
    Galatasaray'da Younes Belhanda ve Christian Luyindama, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

    Bu futbolcular, yarın kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve 28. haftadaki MKE Ankaragücü maçında forma giyemeyecek.

    LİGDE SON 7 MAÇINI KAZANDI
    Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı son 7 müsabakadan galibiyetle ayrıldı.

    Ligde son yenilgisini 19. haftadaki Beşiktaş derbisinde yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 7 maçta da üçer puan elde etti. Galatasaray, bu süreçte Yukatel Denizlispor, Yeni Malatyaspor, Gaziantep, Medipol Başakşehir, Fenerbahçe, Kasımpaşa ve Aytemiz Alanyaspor'u yendi.

    Galatasaray, söz konusu maçlarda 16 gol atarken, kalesinde sadece 3 gol gördü.

    LİGİN EN AZ GOL YİYEN TAKIMI
    Galatasaray, Süper Lig'in en az gol yiyen takımı konumunda bulunuyor.

    Ligin geride kalan bölümünde 50 kez ağları havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde ise 19 gol gördü.

    Galatasaray, bu alanda ligin en iyi ekibi olarak dikkati çekiyor.

    ERZURUMSPOR İLE 4. RANDEVU
    Galatasaray, Süper Lig'de Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 4. kez karşı karşıya gelecek.

    Sarı-kırmızılı takım, Erzurumspor ile daha önce oynadığı 3 maçtan 2 galibiyet ve bir beraberlikle ayrıldı.

    İki takım ligde ilk olarak 2018-2019 sezonunda karşılaşırken, Galatasaray, İstanbul'da 1-0 yendiği rakibiyle deplasmanda 1-1 berabere kaldı.

    Sarı-kırmızılı takım, bu sezonun ilk yarısında Erzurum'da oynanan maçı da 2-1 kazandı.

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