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    • Spor
    • 27.02.2021 Gazete
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    ’in en golcü takımı Beşiktaş harika istatistiklere imza atmaya devam ediyor

    'in 27. haftasında Beşiktaş, Yukatel Denizlispor'u , ve Ljajic'in attığı gollerle 3-0 mağlup etti. Bu skorla Beşiktaş ligdeki gol sayısını 56’ya çıkartırken, 16 farklı futbolcu ağları sarsmış oldu.

    Kartal gol gol gol

    Süper Lig'in 27. haftasının açılış maçında konuk ettiği Yukatel Denizlispor'u farklı yenmeyi başaran Beşiktaş, ligin neden en golcü takımı olduğununun da cevabını bir kez daha verdi. Ligdeki gol sayısını 56'ya yükselten Siyah-Beyazlı ekipte bu sezon 16 farklı futbolcu gol atmayı başardı.

    16 FUTBOLCU FİLELERİ SARSTI
    Bu futbolcular Gökhan Töre, Vida, Rossier, N'Sakala, Mensah, Atiba, Josef, N'Koudou, Necip Uysal, Ghezzal, Oğuzhan Özyakup, Ljajic, Larin, Aboubakar, Hasic ve Cenk olarak kayda geçti.



    TARAFTAR FUTBOLU BEĞENİYOR...
    Baskılı oyununu rakibe kabul ettiren ve pozisyon bulmakta zorlanmadığı gibi gol vuruşlarında da etkili olan Beşiktaş, hücum gücüyle şampiyonluk yarışının en iddilası takımlarından biri olmayı başardı. Sergen Yalçın'ın öğrencileri göze hoş gelen futbolla da taraftarlarını mutlu etmeye devam ediyor.



    ERSİN KALEYE KİLİT VURDU
    Denizlispor'u 3-0'la geçen Beşiktaş'ta kaleci Ersin Destanoğlu, gol yememe süresini 321 dakikaya çıkardı. Genç file bekçisi kalesinde güven verdi.

    DOMAGOJ VİDA DEVAM EDEMEDİ
    Beşiktaş için gecenin tek talihsizliği Vida'nın sakatlanarak oyundan çıkması oldu. Hırvat stoper oyundan sekerek çıkarken yerine Oğuzhan girdi. Vida'nın kesin durumu bugün yapılacak tetkiklerin ardından belli olacak.

    LARİN ORUCU BOZDU
    5 maçtır sessizliğe bürünen Cyle Larin dün gecenin açılış golünü attı. Yıldız oyuncunun 1 golü de VAR kontrolü sonrası iptal edildi. Kanadalı formuyla beğeni topladı.



        LİGDE NİSAN AYI FİNAL OL
        Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen         Yalçın, 3-0'lık galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu. İyi oynayarak maçı ilk yarıda bitirdiklerini söyleyen Yalçın, "Savaşmaya devam ediyoruz. Ligde ve kupada hedefteyiz. Buraları atlatabilirsek nisan ayı lig için final ayı olabilir. Hedefte olan 4 büyük camia var. Herkesin şansı var" diye konuştu.

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