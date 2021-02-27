Süper Lig'in 27. haftasının açılış maçında konuk ettiği Yukatel Denizlispor'u farklı yenmeyi başaran Beşiktaş, ligin neden en golcü takımı olduğununun da cevabını bir kez daha verdi. Ligdeki gol sayısını 56'ya yükselten Siyah-Beyazlı ekipte bu sezon 16 farklı futbolcu gol atmayı başardı.



16 FUTBOLCU FİLELERİ SARSTI

Bu futbolcular Gökhan Töre, Vida, Rossier, N'Sakala, Mensah, Atiba, Josef, N'Koudou, Necip Uysal, Ghezzal, Oğuzhan Özyakup, Ljajic, Larin, Aboubakar, Hasic ve Cenk olarak kayda geçti.