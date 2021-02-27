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    • Spor
    • 27.02.2021 Gazete
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    Galatasaray'da artık yokluk yok bolluk var

    Sezonun ilk yarısında transfer sorunları, sakatlıklar ve Coronavirüs salgını nedeniyle başı ağrıyan artık geniş kadronun içinde 11 kurmanın tatlı sıkıntısını yaşıyor.

    Artık yokluk yok bolluk var
    Son 7 maçını kazanarak ligin zirvesine oturan Galatasaray'da kadro problemi sona erdi. Sezonun ilk yarısında transferdeki sıkıntılar, sakatlıklar ve Covid nedeniyle çok dar bir kadroyla mücadele etmek zorunda kalan Galatasaray'da işler tersine döndü. Yapılan transferler, artan formlar ve sakatların iyileşmesiyle 'in elinde çok alternatifli bir kadro oldu. Artık her bölgede en az 2 futbolcusu olan tecrübeli hoca, geniş kadro içinde 11 oluşturmanın tatlı sıkıntısını yaşıyor. Terim'in Erzurum maçında , , , Babel, ve gibi önemli isimleri 11'de tercih etmemesi bekleniyor. Sakatlığı geçen Falcao da artık tecrübeli hocanın önemli hamle oyuncularından birisi olacak.

    CİMBOM 8'E KİLİTLENDİ
    7 maçlık galibiyet serisi yakalayan lider Galatasaray bugün Erzurum'u yenerek üst üste 8. galibiyetini almak istiyor.

    MUSLERA'DAN 3. KEZ DALYA
    Muslera bugün G.Saray formasıyla 300. lig maçına çıkacak. Karşılaşma öncesi Uruguaylı kaleciye plaket verilecek.

    TAYLAN 11'E GERİ DÖNÜYOR
    Son iki maçta formayı Etebo'ya kaptıran Taylan bugün 11'deki yerini alacak. İyileşen Feghouli de kadroda olacak.
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    Haberler Spor Galatasaray'da artık yokluk yok bolluk var