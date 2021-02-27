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    • 27.02.2021 15:49
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    Karagümrük evinde galip! 2-0 Alanyaspor (MAÇ ÖZETİ)

    Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Alanyaspor'u konuk etti. Müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlandı. İkinci yarının 50. ve 88. dakikasında iki gol bulan Fatih Karagümrük mücadeleden 2-0 galip ayrıldı.

    Karagümrük evinde galip!

    Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Fatih Karagümrük, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Alanyaspor'u konuk etti. Kıran kırana geçen mücadelede kazanan taraf 2-0'lık skorla ev sahibi oldu.

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    Karagümrük'e galibiyeti getiren goller Ndao ve Borini'den geldi.

    Bu sonucun ardından Fatih Karagümrük puanını 40'a yükseltirken konuk Alanyaspor 42 puanda kaldı.

    MAÇIN İLK 11'LERİ
    FATİH KARAGÜMRÜK:     Viviano, Hedenstad, Roco, Campi, Balkovec, Biglia, Castro, Bertolacci, Ndao, Borini, Sobiech

    ALANYASPOR: Marafona, Tayfur, Tzavellas, Caulker, Moubandje, Umut, Berkan, Salih, Efecan, Davidson, Mustafa




    MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
    Süper Lig'in 27. haftasında Fatih Karagümrük, Alanyaspor'u ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlandı.

        23. dakikada ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Balkovec'in çektiği sert şut direğin yanından auta çıktı.

        37. dakikada sağ tarafta topu alan Hedenstad'ın ceza sahası içine verdiği pasta topu önünde bulan Castro'nun şutunda meşin yuvarlak savunmaya çarpıp oyun alanına döndü.

        45. dakikada sol tarafta köşe vuruşunu kullanan Salih Uçan'ın ceza sahası içine açtığı ortada Mustafa'dan önce Karagümrük savunması ara girerek meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.



        İKİNCİ YARI
        50. dakikada Bertolacci'nin pasında ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşan Ndao'nun vuruşunda savunmaya çarpan top ağlarla buluştu. 1-0


        63. dakikada Biglia'nın hatalı pasında ceza sahası içinde meşin yuvarlağı önünde bulan Mustafa'nın sert şutunda top filelere gitti. Ancak VAR kontrolü sonrası gol, faul gerekçesiyle iptal edildi.


            74. dakikada Bertolacci'nin ceza sahası dışı sağ çaprazından yaptığı vuruş sol kale direğinden oyun alanına döndü. Dönen topu ceza alanında alan Castro'nun şutu da aynı direkten oyun alanı içine geldi ve savunma meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.


            83. dakikada Borini'nin pasında ceza sahası sağ tarafında topla buluşan Mevlüt'ün şutu direğe çarpıp auta çıktı.


            88. dakikada Campi'nin pasında orta sahada topu alan Borini'nin rakiplerini geçtikten sonra ceza sahasına girmeden çektiği sert şut filelere gitti. 2-0

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