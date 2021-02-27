

74. dakikada Bertolacci'nin ceza sahası dışı sağ çaprazından yaptığı vuruş sol kale direğinden oyun alanına döndü. Dönen topu ceza alanında alan Castro'nun şutu da aynı direkten oyun alanı içine geldi ve savunma meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.