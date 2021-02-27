Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Fatih Karagümrük, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Alanyaspor'u konuk etti. Kıran kırana geçen mücadelede kazanan taraf 2-0'lık skorla ev sahibi oldu.
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Karagümrük'e galibiyeti getiren goller Ndao ve Borini'den geldi.
Bu sonucun ardından Fatih Karagümrük puanını 40'a yükseltirken konuk Alanyaspor 42 puanda kaldı.
MAÇIN İLK 11'LERİ
FATİH KARAGÜMRÜK: Viviano, Hedenstad, Roco, Campi, Balkovec, Biglia, Castro, Bertolacci, Ndao, Borini, Sobiech
ALANYASPOR: Marafona, Tayfur, Tzavellas, Caulker, Moubandje, Umut, Berkan, Salih, Efecan, Davidson, Mustafa
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
Süper Lig'in 27. haftasında Fatih Karagümrük, Alanyaspor'u ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlandı.