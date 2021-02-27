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    • Spor
    • 27.02.2021 Gazete
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    'ye özel önlem yok! : Kendi oyun planımızı kabul ettireceğiz

    spor’un hocası , ’ye özel önlem almayacaklarını belirterek, “Kendi oyun planımızı kabul ettireceğiz” ifadelerini kullandı.

    Fener’e özel önlem yok

    Abdullah Avcı kurmaylarıyla derbinin stratejisini belirledi. Avcı rakibe karşı özel önlem almama kararı aldı. Bundan önceki karşılaşmalarda olduğu gibi oyuncularına antrenmanlarda kendi oyun planına sadık kalmaları yönünde uyarılarda bulunan tecrübeli hoca, "Kendi oyun planımızla oynayacağız, rakibe göre değil, kendi disiplinimizle sahada olacağız" ifadelerini kullandı.



    Fenerbahçe karşısında orta sahada oyun üstünlüğünü ele geçirerek rakibi kendi yarı sahasında tutmaya çalışacak olan Fırtına, etkili hücum silahlarıyla sonuca ulaşmak istiyor.



    DERBİ ÖNCESİNDE TRABZON'A MÜJDE!
    Trabzon'da     dün yapılan testte karantina süreçleri sona eren Hosseini, Baker ve Erce'nin test sonuçları negatif çıktı. Takıma uygulanan testte de her hangi bir pozitif vakaya rastlanmadı. Bordo-Mavililer de ilk test bulguları yetersiz olan Hugo tekrar teste tabi tutulacak. Brezilyalı yıldız dün koruma altına alınmıştı.

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    Haberler Spor Fenerbahçe'ye özel önlem yok! Abdullah Avcı: Kendi oyun planımızı kabul ettireceğiz