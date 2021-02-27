Abdullah Avcı kurmaylarıyla derbinin stratejisini belirledi. Avcı rakibe karşı özel önlem almama kararı aldı. Bundan önceki karşılaşmalarda olduğu gibi oyuncularına antrenmanlarda kendi oyun planına sadık kalmaları yönünde uyarılarda bulunan tecrübeli hoca, "Kendi oyun planımızla oynayacağız, rakibe göre değil, kendi disiplinimizle sahada olacağız" ifadelerini kullandı.