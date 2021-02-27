Caner'in kadroya alınmamasındaki sebeplerden birisi son haftalardaki kötü performansı. Ancak Erol Bulut'u bu karara iten en önemli sebebin geçen hafta Göztepe maçında oyundan alınırken kulübeye gösterdiği tepki olduğu öğrenildi.
KADRO DIŞI KALMA SEBEBİ...
Bulut'un Caner'in kameralara da yansıyan ağır sözlerine çok sinirlendiği ve kritik Trabzonspor maçının kadrosunun dışında bıraktığı belirlendi.
ERKİN TESİSLERDEN SİNİRLİ BİR ŞEKİLDE AYRILDI
Yıldız futbolcunun kadroda olmadığını öğrendikten sonra çok sinirli bir şekilde ve kimseyle konuşmadan tesislerden ayrıldığı ifade edildi. Karardan hemen sonra Instagram hesabından bir paylaşım yapan Caner Erkin fotoğrafın altına sadece sarı ve lacivert kalp koymakla yetindi.