Yıldız futbolcunun kadroda olmadığını öğrendikten sonra çok sinirli bir şekilde ve kimseyle konuşmadan tesislerden ayrıldığı ifade edildi. Karardan hemen sonra Instagram hesabından bir paylaşım yapan Caner Erkin fotoğrafın altına sadece sarı ve lacivert kalp koymakla yetindi.