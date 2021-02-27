Fener’in serisini Efes bitirdi | Yurttan ve dünyadan spor haberleri

THY Euroleague'in 26. haftasında oynanan Türk derbisinde Anadolu Efes deplasmanda Fenerbahçe Beko'yu 106-74 mağlup etti. Efes böylelikle Fenerbahçe'nin Euroleague'deki 10 maçlık galibiyet serisine son verdi. Efes baştan sona üstün oynadığı maçta ilk yarıyı 53-39 önde kapattı. Maçı da 32 farkla galip bitirdi. Efes'te Micic, 37 sayı atarak kariyer rekorunu kırmayı başardı.
SÜPER LİG'DE BUGÜN 4 MAÇ DAHA OYNANACAK
Spor Toto Süper Lig'de bugün Galatasaray- Erzurumspor maçının dışında 4 karşılaşma daha oynanacak.
Günün programı şöyle: 13.30 Hatayspor-Ankaragücü, Karagümrük-Alanyaspor, 16.00 Çaykur Rizespor-Sivasspor, Antalyaspor- Başakşehir.
AVRUPA LİGİ'NDE ERKEN FİNAL: M.UNİTED-MİLAN
UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu eşlemeleri belirlendi. Eşleşmeler şöyle: Ajax-Y.Boys, D.Kiev-Villarreal, Roma-Shakhtar, Olympiakos-Arsenal, D.Zagreb- Tottenham, M.United-Milan, S.Prag-Rangers, Granada-Molde. Son 16 turunda ilk maçlar 11 Mart'ta, rövanşları ise 18 Mart tarihinde oynanacak.
RED BULL M.E.O FİNALİNE İSTANBUL DAMGA VURACAK
En rekabetçi mobil oyun arenası Red Bull M.E.O.'nun Dünya Finali, bir ilki yaşatmak için Türkiye'ye geliyor. 13 günlük festivale ev sahipliği yapacak İstanbul'un en güzel noktaları sanal dünyaya aktarılacak. Böylece 28 ülkenin finalistleri, İstanbul'un sanal ortama aktarılmış tarihi noktalarında şampiyonluk için mücadele edecek.
G.BİRLİĞİ&MALATYA PUANLARI PAYLAŞTI
Ligin son sırasında yer alan G.Birliği evinde Malatya ile 1-1 berabere kaldı. Goller Ertaç (k.k) ve Tetteh'ten geldi. Semih ve Ayite'nin atılmasıyla iki takım maçı 10 kişi tamamladı.
KONYA'DA 23 ŞUT VAR AMA GOL YOK
Orta sıralarda yer alan iki takımın maçında Konyaspor ile Gaziantep FK 0-0 berabere kaldı. Maçta 23 şut çekilmesine rağmen gol gelmedi. Konya puanını 31'e, Gaziantep ise 40'a çıkardı.
SÜPER LİG'DE BUGÜN 4 MAÇ DAHA OYNANACAK
Spor Toto Süper Lig'de bugün Galatasaray- Erzurumspor maçının dışında 4 karşılaşma daha oynanacak.
Günün programı şöyle: 13.30 Hatayspor-Ankaragücü, Karagümrük-Alanyaspor, 16.00 Çaykur Rizespor-Sivasspor, Antalyaspor- Başakşehir.
AVRUPA LİGİ'NDE ERKEN FİNAL: M.UNİTED-MİLAN
UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu eşlemeleri belirlendi. Eşleşmeler şöyle: Ajax-Y.Boys, D.Kiev-Villarreal, Roma-Shakhtar, Olympiakos-Arsenal, D.Zagreb- Tottenham, M.United-Milan, S.Prag-Rangers, Granada-Molde. Son 16 turunda ilk maçlar 11 Mart'ta, rövanşları ise 18 Mart tarihinde oynanacak.
RED BULL M.E.O FİNALİNE İSTANBUL DAMGA VURACAK
En rekabetçi mobil oyun arenası Red Bull M.E.O.'nun Dünya Finali, bir ilki yaşatmak için Türkiye'ye geliyor. 13 günlük festivale ev sahipliği yapacak İstanbul'un en güzel noktaları sanal dünyaya aktarılacak. Böylece 28 ülkenin finalistleri, İstanbul'un sanal ortama aktarılmış tarihi noktalarında şampiyonluk için mücadele edecek.
G.BİRLİĞİ&MALATYA PUANLARI PAYLAŞTI
Ligin son sırasında yer alan G.Birliği evinde Malatya ile 1-1 berabere kaldı. Goller Ertaç (k.k) ve Tetteh'ten geldi. Semih ve Ayite'nin atılmasıyla iki takım maçı 10 kişi tamamladı.
KONYA'DA 23 ŞUT VAR AMA GOL YOK
Orta sıralarda yer alan iki takımın maçında Konyaspor ile Gaziantep FK 0-0 berabere kaldı. Maçta 23 şut çekilmesine rağmen gol gelmedi. Konya puanını 31'e, Gaziantep ise 40'a çıkardı.