Erol Bulut hücum hattı ile özel olarak görüştü!

Trabzonspor maçı öncesinde sıkıntılı günler geçiren Fenerbahçe'de Teknik Direktör Erol Bulut hücum oyuncularıyla özel bir toplantı gerçekleştirdi. Girdiği gol pozisyonlarının yüzde 9.5'ini gole çeviren Sarı Kanarya Erol Bulut'un Cisse, Thiam, Valencia gibi yıldızlara uyarılarda bulunduğu ve Trabzonspor maçı öncesinde isteklerde bulunduğu öğrenildi. F.Bahçe, Göztepe maçında pozisyonlara girmiş ama değerlendirememişti.
FENERBAHÇE DERBİ HAZIRLIKLARINI SÜRDÜRDÜ
Fenerbahçe, Trabzonspor ile Süper Lig'de oynayacağı kritik karşılaşmanın hazırlıklarını dün Teknik Direktör Erol Bulut yönetimindeki idmanla sürdürdü.
FENERBAHÇE DERBİ HAZIRLIKLARINI SÜRDÜRDÜ
Fenerbahçe, Trabzonspor ile Süper Lig'de oynayacağı kritik karşılaşmanın hazırlıklarını dün Teknik Direktör Erol Bulut yönetimindeki idmanla sürdürdü.