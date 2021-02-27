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    • Spor
    • 27.02.2021 Gazete
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    hücum hattı ile özel olarak görüştü!

    maçı öncesinde sıkıntılı günler geçiren 'de Teknik Direktör hücum oyuncularıyla özel bir toplantı gerçekleştirdi. Girdiği gol pozisyonlarının yüzde 9.5'ini gole çeviren Erol Bulut'un , , gibi yıldızlara uyarılarda bulunduğu ve Trabzonspor maçı öncesinde isteklerde bulunduğu öğrenildi.

    Erol Bulut hücum hattı ile özel olarak görüştü!
    maçı öncesinde sıkıntılı günler geçiren 'de Teknik Direktör hücum oyuncularıyla özel bir toplantı gerçekleştirdi. Girdiği gol pozisyonlarının yüzde 9.5'ini gole çeviren Erol Bulut'un , , gibi yıldızlara uyarılarda bulunduğu ve Trabzonspor maçı öncesinde isteklerde bulunduğu öğrenildi. F.Bahçe, maçında pozisyonlara girmiş ama değerlendirememişti.

    FENERBAHÇE DERBİ HAZIRLIKLARINI SÜRDÜRDÜ
    Fenerbahçe,     Trabzonspor ile 'de oynayacağı kritik karşılaşmanın hazırlıklarını dün Teknik Direktör Erol Bulut yönetimindeki idmanla sürdürdü.
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