Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında heyecan devam ediyor. Günün 16.00 etabında Çaykur Rizespor sahasında Sivasspor'u konuk ediyor. Karşılaşma öncesinde ev sahibinin 27, konuk Sivasspor'un ise 31 puanı bulunuyor.

Zorlu 90 dakikanın canlı skor takibini haberimizden yapabilirsiniz...

İLK 11'LER

Çaykur Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Emir, Selim, Meriah, İsmail, Yasin, Sabo, Dokovic, Samudio, Söderlund.

Sivasspor: Muammer, Ahmet Oğuz, Robin, Samba, Ziya, Hakan, Claudemir, Fajr, Erdoğan, Yatabare, Gradel.