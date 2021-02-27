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    • 27.02.2021 16:04
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    • 27.02.2021 16:05
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    - Sivasspor canlı | canlı anlatım izle

    ’in 27. haftasında sahasında Demir Grup Sivasspor ile karşılaşıyor. Karşılaşma öncesinde ev sahibinin 27, konuk Sivasspor'un ise 31 puanı bulunuyor. 2 maçlık galibiyet serisi yakalayan Yiğidolar ise Rize'de 3'te 3 peşinde olacak. Zorlu 90 dakikanın canlı skor takibini haberimizden yapabilirsiniz...

    Rizespor - Sivasspor | CANLI

    Spor Toto 'in 27. haftasında heyecan devam ediyor. Günün 16.00 etabında sahasında Sivasspor'u konuk ediyor. Karşılaşma öncesinde ev sahibinin 27, konuk Sivasspor'un ise 31 puanı bulunuyor.

    Zorlu 90 dakikanın canlı skor takibini haberimizden yapabilirsiniz...

    İLK 11'LER

    Çaykur Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Emir, Selim, Meriah, İsmail, Yasin, Sabo, Dokovic, Samudio, Söderlund.

    Sivasspor: Muammer, Ahmet Oğuz, Robin, Samba, Ziya, Hakan, Claudemir, Fajr, Erdoğan, Yatabare, Gradel.

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