Galatasaray BB Erzurumspor maçı saat kaçta ne zaman? GS Erzurumspor maçı saat kaçta?

MAÇTAN NOTLAR!

Süper Lig'in geride kalan 26 haftalık bölümünde 25 maç oynayan Galatasaray, 17 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı. Sarı-kırmızılı takım, topladığı 54 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor ise ligde çıktığı 25 maçın 6'sını kazanırken, 7'sinde berabere kaldı, 12'sini de kaybetti. Mavi-beyazlı ekip, 26. haftayı 25 puanla 17. sırada bitirdi.

Takımda 3 eksik

Galatasaray'da 3 futbolcu, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında forma giyemeyecek.

Sakatlıkları bulunan Marcelo Saracchi ve Emre Taşdemir ile Çaykur Rizespor'dan ayrılış süreciyle ilgili 3 maç ceza verilen Oğulcan Çağlayan karşılaşmada görev yapamayacak.

Sarı-kırmızılı takımda sakatlığı geçen Sofiane Feghouli ise kadrodaki yerini alabilecek.