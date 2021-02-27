Galatasaray BB Erzurumspor maçı saat kaçta ne zaman? GS Erzurumspor maçı saat kaçta sorusuna sarı kırmızılı taraftarlar yanıt arıyor. Galatasaray ile BB Erzurumspor Türk Telekom Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Ligde son 7 maçını kazanan Galatasaray'da hedef galibiyet olacak. Karşılaşmada hakem Mete Kalkavan düdük çalacak.
GALATASARAY BB ERZURUMSPOR MAÇI SAAT KAÇTA NE ZAMAN?
Türk Telekom Stadyumu'nda saat 19:00'da başlayacak mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak.
MAÇTAN NOTLAR!
Süper Lig'in geride kalan 26 haftalık bölümünde 25 maç oynayan Galatasaray, 17 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı. Sarı-kırmızılı takım, topladığı 54 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.
Büyükşehir Belediye Erzurumspor ise ligde çıktığı 25 maçın 6'sını kazanırken, 7'sinde berabere kaldı, 12'sini de kaybetti. Mavi-beyazlı ekip, 26. haftayı 25 puanla 17. sırada bitirdi.
Takımda 3 eksik
Galatasaray'da 3 futbolcu, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında forma giyemeyecek.
Sakatlıkları bulunan Marcelo Saracchi ve Emre Taşdemir ile Çaykur Rizespor'dan ayrılış süreciyle ilgili 3 maç ceza verilen Oğulcan Çağlayan karşılaşmada görev yapamayacak.
Sarı-kırmızılı takımda sakatlığı geçen Sofiane Feghouli ise kadrodaki yerini alabilecek.