CANLI | Antalyaspor-Başakşehir

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile karşı karşıya geliyor. Antalya Stadı'nda saat 16.00'da başlayan müsabakada hakem Fırat Aydınus düdük çalıyor.



Ligde son sekiz maçını kazanamayan Medipol Başakşehir, haftaya 24 puanla 18. sırada girdi. Son 10 maçını kaybetmeyen ev sahibi Fraport TAV Antalyaspor ise 33 puanla 9. sırada yer alıyor.

İLK 11'LER

ANTALYASPOR: Boffin, Bünyamin, Veysel, Kudriashov, Eren, Nuri Şahin, Fredy, Amilton, Gökdeniz, Doğukan, Orgil

BAŞAKŞEHİR: Volkan, Leo Duarte, Carlos Ponck, Epureanu, Hasan Ali Kaldırım, Mahmut Tekdemir, Mehmet Topal, Aleksic, Berkay Özcan, Gulbrandsen, Crivelli

EKSİKLER

Turuncu-lacivertli ekipte kart cezalısı Brezilyalı sağ bek Rafael bu mücadelede forma giyemiyor.

İstanbul ekibinde, Edin Visca, Nacer Chadli, Tolga Ciğerci, Ömer Ali Şahiner, Junior Caiçara, Bolingoli ve Mete Kaan Demir'in ise sakatlıkları sürüyor.

DÖRT FUTBOLCU CEZA SINIRINDA

Bu sezon üçer sarı kart gören Enzo Crivelli, Alexandru Epureanu, Mahmut Tekdemir ve Ömer Ali Şahiner, Fraport TAV Antalyaspor müsabakası öncesi ceza sınırında bulunuyor.

Bu dört oyuncu, yarınki karşılaşmada oynayıp kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve turuncu-lacivertli ekibin 28. haftada İttifak Holding Konyaspor'u konuk edeceği mücadelede forma giyemeyecek.