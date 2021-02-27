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    • 27.02.2021 16:01
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    CANLI | Antalyaspor-Başakşehir

    , 'in 27. haftasında deplasmanda ile karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi takvim.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.

    AA
    CANLI | Antalyaspor-Başakşehir

    , 'in 27. haftasında deplasmanda ile karşı karşıya geliyor. Antalya Stadı'nda saat 16.00'da başlayan müsabakada hakem düdük çalıyor.


    Ligde son sekiz maçını kazanamayan Medipol Başakşehir, haftaya 24 puanla 18. sırada girdi. Son 10 maçını kaybetmeyen ev sahibi Fraport TAV Antalyaspor ise 33 puanla 9. sırada yer alıyor.

    İLK 11'LER
    ANTALYASPOR: , Bünyamin, Veysel, Kudriashov, Eren, Nuri Şahin, Fredy, Amilton, Gökdeniz, Doğukan, Orgil

    BAŞAKŞEHİR: Volkan, Leo Duarte, Carlos Ponck, Epureanu, Hasan Ali Kaldırım, Mahmut Tekdemir, Mehmet Topal, Aleksic, Berkay Özcan, Gulbrandsen, Crivelli

    EKSİKLER
    Turuncu-lacivertli ekipte kart cezalısı Brezilyalı sağ bek Rafael bu mücadelede forma giyemiyor.

    İstanbul ekibinde, Edin Visca, Nacer Chadli, Tolga Ciğerci, Ömer Ali Şahiner, Junior Caiçara, Bolingoli ve Mete Kaan Demir'in ise sakatlıkları sürüyor.

    DÖRT FUTBOLCU CEZA SINIRINDA
    Bu sezon üçer sarı kart gören Enzo Crivelli, Alexandru Epureanu, Mahmut Tekdemir ve Ömer Ali Şahiner, Fraport TAV Antalyaspor müsabakası öncesi ceza sınırında bulunuyor.

    Bu dört oyuncu, yarınki karşılaşmada oynayıp kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve turuncu-lacivertli ekibin 28. haftada İttifak Holding Konyaspor'u konuk edeceği mücadelede forma giyemeyecek.

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