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    • 27.02.2021 13:28
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    CANLI | - Alanyaspor

    Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Alanyaspor'u konuk ediyor. Fatih Karagümrük'te maçı öncesi 2 oyuncunun forma giyme şansı bulunmuyor. Karşılaşmayı takvim.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.

    CANLI | Fatih Karagümrük - Alanyaspor

    , Süper Lig'in 27. haftasında 'u ağırlıyor. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 13.30'da başlayan müsabakayı hakem Volkan Bayarslan yönetiyor.

    Ligin geride kalan bölümünde 10 galibiyet, 7 beraberlik ve 8 mağlubiyet alan Fatih Karagümrük, 37 puanla 8. sırada bulunuyor.

    Ligde 12 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 yenilgisi bulunan 42 puanlı Aytemiz Alanyaspor ise 5. sırada yer alıyor.

    MAÇIN İLK 11'LERİ
    FATİH KARAGÜMRÜK:     Viviano, Hedenstad, Roco, Campi, Balkovec, Biglia, Castro, Bertolacci, Ndao, Borini, Sobiech

    ALANYASPOR: Marafona, Tayfur, Tzavellas, Caulker, Moubandje, Umut, Berkan, Salih, Efecan, Davidson, Mustafa

    FATİH KARAGÜMRÜK - ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
    Fatih Karagümrük - Alanyaspor maçı 27 Şubat Cumartesi günü saat 13:30'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanıyor.


    EKSİKLER
    Fatih Karagümrük'te Aytemiz Alanyaspor maçı öncesi 2 oyuncunun forma giyme şansı bulunmuyor. Sakatlığı süren Ervin Zukanovic ile sarı kart cezalısı Koray Altınay, takımdaki yerlerini alamayacak.

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