Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 27. haftasında Aytemiz Alanyaspor'u ağırlıyor. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 13.30'da başlayan müsabakayı hakem Volkan Bayarslan yönetiyor.

Ligin geride kalan bölümünde 10 galibiyet, 7 beraberlik ve 8 mağlubiyet alan Fatih Karagümrük, 37 puanla 8. sırada bulunuyor.

Ligde 12 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 yenilgisi bulunan 42 puanlı Aytemiz Alanyaspor ise 5. sırada yer alıyor.

MAÇIN İLK 11'LERİ

FATİH KARAGÜMRÜK: Viviano, Hedenstad, Roco, Campi, Balkovec, Biglia, Castro, Bertolacci, Ndao, Borini, Sobiech

ALANYASPOR: Marafona, Tayfur, Tzavellas, Caulker, Moubandje, Umut, Berkan, Salih, Efecan, Davidson, Mustafa

FATİH KARAGÜMRÜK - ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fatih Karagümrük - Alanyaspor maçı 27 Şubat Cumartesi günü saat 13:30'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanıyor.





EKSİKLER

Fatih Karagümrük'te Aytemiz Alanyaspor maçı öncesi 2 oyuncunun forma giyme şansı bulunmuyor. Sakatlığı süren Ervin Zukanovic ile sarı kart cezalısı Koray Altınay, takımdaki yerlerini alamayacak.