Beşiktaş fırtına gibi döndü... Geçtiğimiz haftayı BAY geçen Siyah- Beyazlılar, 27. haftanın açılış karşılaşmasında sahasında Denizlispor'u 3-0 yendi. 19'da Rodallega'nın penaltı noktası üzerinden yaptığı vuruş üstten dışarı çıktı. 22'de Larin sağ çaprazdan topu ağlara gönderdi: 1-0.
ABOUBAKAR FARKI 2'YE ÇIKARDI
Larin'in 29'da bulduğu gol elle oynama gerekçesiyle VAR tarafından iptal edildi. 38'de Aboubakar yakın mesafeden çektiği şutta topu ağlara gönderdi ve Beşiktaş'ı 2-0 öne geçirdi.
LJAJİC KARTAL'I RAHATLATTI
39'da Aboubakar'ın pasında bu kez Ljajic meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 3-0. 44'te ise Denizli'nin Rodallega ile bulduğu gol ofsayt gerekçesiyle VAR kararıyla iptal edildi.
RODALLEGA ÇERÇEVEYİ BULAMADI
Töre'nin 66. dakikada vuruşunda top direğinin yanından dışarı çıktı. 81'de Rodallega'nın muhteşem şutu üstten auta gitti. 90+2'de Hasic'in şutu kaleciye takıldı.
MUHTEŞEM İKİLİ KARTAL'I UÇURUYOR
Denizlispor maçını da boş geçmeyen Beşiktaşlı Larin ve Aboubakar, takımlarını sırtlamaya devam ediyor. Her iki futbolcunun da bu sezon ligde 13'er golü bulunuyor.
BEŞİKTAŞ BU SEZON BİR İLKİ BAŞARDI
Denizlispor'u deviren Beşiktaş, bu sezon ilk kez bir maçın ilk yarısında 3 gol birden kaydetti. İlk 45'te sezonun en golcü performansını sergiledi.
ABOUBAKAR FARKI 2'YE ÇIKARDI
Larin'in 29'da bulduğu gol elle oynama gerekçesiyle VAR tarafından iptal edildi. 38'de Aboubakar yakın mesafeden çektiği şutta topu ağlara gönderdi ve Beşiktaş'ı 2-0 öne geçirdi.
LJAJİC KARTAL'I RAHATLATTI
39'da Aboubakar'ın pasında bu kez Ljajic meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 3-0. 44'te ise Denizli'nin Rodallega ile bulduğu gol ofsayt gerekçesiyle VAR kararıyla iptal edildi.
RODALLEGA ÇERÇEVEYİ BULAMADI
Töre'nin 66. dakikada vuruşunda top direğinin yanından dışarı çıktı. 81'de Rodallega'nın muhteşem şutu üstten auta gitti. 90+2'de Hasic'in şutu kaleciye takıldı.
MUHTEŞEM İKİLİ KARTAL'I UÇURUYOR
Denizlispor maçını da boş geçmeyen Beşiktaşlı Larin ve Aboubakar, takımlarını sırtlamaya devam ediyor. Her iki futbolcunun da bu sezon ligde 13'er golü bulunuyor.
BEŞİKTAŞ BU SEZON BİR İLKİ BAŞARDI
Denizlispor'u deviren Beşiktaş, bu sezon ilk kez bir maçın ilk yarısında 3 gol birden kaydetti. İlk 45'te sezonun en golcü performansını sergiledi.