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    • Spor
    • 27.02.2021 Gazete
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    Beşiktaş spor’u devirdi! Lider ile puanını eşitledi

    karşısında perdeyi 22’de açtı. , 38’de farkı ikiye çıkardı... 39'da Adem 3. golü atarak takımını rahatlattı. Kartal, zirve yarışında hata yapmadı.

    Zirve uçuşu
    Beşiktaş fırtına gibi döndü... Geçtiğimiz haftayı BAY geçen - Beyazlılar, 27. haftanın açılış karşılaşmasında sahasında spor'u 3-0 yendi. 19'da 'nın penaltı noktası üzerinden yaptığı vuruş üstten dışarı çıktı. 22'de sağ çaprazdan topu ağlara gönderdi: 1-0.

    ABOUBAKAR FARKI 2'YE ÇIKARDI
    Larin'in 29'da bulduğu gol elle oynama gerekçesiyle VAR tarafından iptal edildi. 38'de yakın mesafeden çektiği şutta topu ağlara gönderdi ve Beşiktaş'ı 2-0 öne geçirdi.



    LJAJİC KARTAL'I RAHATLATTI
    39'da Aboubakar'ın pasında bu kez meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 3-0. 44'te ise Denizli'nin Rodallega ile bulduğu gol ofsayt gerekçesiyle VAR kararıyla iptal edildi.

    RODALLEGA ÇERÇEVEYİ BULAMADI
    'nin 66. dakikada vuruşunda top direğinin yanından dışarı çıktı. 81'de Rodallega'nın muhteşem şutu üstten auta gitti. 90+2'de 'in şutu kaleciye takıldı.

    MUHTEŞEM İKİLİ KARTAL'I UÇURUYOR
    maçını da boş geçmeyen Beşiktaşlı Larin ve Aboubakar, takımlarını sırtlamaya devam ediyor. Her iki futbolcunun da bu sezon ligde 13'er golü bulunuyor.

    BEŞİKTAŞ BU SEZON BİR İLKİ BAŞARDI
    Denizlispor'u deviren Beşiktaş, bu sezon ilk kez bir maçın ilk yarısında 3 gol birden kaydetti. İlk 45'te sezonun en golcü performansını sergiledi.

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