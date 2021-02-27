Avni Yıldırım Canelo Alvarez maçı hangi kanalda? Avni Yıldırım Canelo Alvarez maçı canlı izleme yolları!

Avni Yıldırım Canelo Alvarez maçı hangi kanalda? Dünya boks tarihine geçecek karşılaşmalardan birisi olan Avni Yıldırım Canelo Alvarez maçı canlı izleme yolları boks severlerin merak ettiği konuların başında geliyor. Nefes kesecek karşılaşmayı canlı izlemek isteyenler maçın yayıncı kuruluşu hakkında bildi edinmek istiyor.
AVNİ YILDIRIM CANELO ALVAREZ MAÇI HANGİ KANALDA?
Dünya Süper Orta Sıklet unvan maçında Türk boksör Avni Yıldırım ve Meksikalı Canelo Alvarez, Amerika'nın Miami kentindeki Hard Rock Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.
54 müsabakada 1 mağlubiyeti bulunan WBC ve WBA kemerlerinin sahibi Canelo Alvarez, 21 karşılaşmada 2 kez yenilen boksörümüz Avni Yıldırım karşısında unvanını koruma mücadelesi verecek.
İki boksör müsabaka öncesi koronavirüs kontrollerinden geçti ve karşılaşmanın oynanacağı Hard Rock Stadyumu'nda yüz yüze geldi.