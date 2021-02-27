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    • 27.02.2021 17:21
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    • 27.02.2021 17:21
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    maçı hangi kanalda? me yolları!

    maçı canlı izleme yolları nelerdir? sorusuna spor severler yanıt arıyor. Dünya Süper Orta Sıklet unvan maçında Türk boksör Avni Yıldırım ve Meksikalı Canelo Alvarez, Amerika'nın Miami kentindeki Hard Rock Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Bu dev maç Türkiye'den de takip edilecek. Avni Yıldırım Canelo Alvarez maçı hangi kanalda sorusunun cevabı haberimizde!

    takvim.com.tr
    Avni Yıldırım Canelo Alvarez maçı hangi kanalda? Avni Yıldırım Canelo Alvarez maçı canlı izleme yolları!

    Avni Yıldırım Canelo Alvarez maçı hangi kanalda? Dünya boks tarihine geçecek karşılaşmalardan birisi olan Avni Yıldırım Canelo Alvarez maçı canlı izleme yolları boks severlerin merak ettiği konuların başında geliyor. Nefes kesecek karşılaşmayı canlı izlemek isteyenler maçın yayıncı kuruluşu hakkında bildi edinmek istiyor.

    AVNİ YILDIRIM CANELO ALVAREZ MAÇI HANGİ KANALDA?

    Dünya Süper Orta Sıklet unvan maçında Türk boksör Avni Yıldırım ve Meksikalı Canelo Alvarez, Amerika'nın Miami kentindeki Hard Rock Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

    54 müsabakada 1 mağlubiyeti bulunan WBC ve WBA kemerlerinin sahibi Canelo Alvarez, 21 karşılaşmada 2 kez yenilen boksörümüz Avni Yıldırım karşısında unvanını koruma mücadelesi verecek.

    İki boksör müsabaka öncesi koronavirüs kontrollerinden geçti ve karşılaşmanın oynanacağı Hard Rock Stadyumu'nda yüz yüze geldi.

        65 bin seyirci kapasiteli stadyumda pandemi önlemleri kapsamında koltuk sayısının yüzde 20'si kadar boks sever karşılaşmayı yerinden takip edebilecek.

        Öte yandan Amerikan futbol takımı Miami Dolphins'in ev sahipliğini yaptığı stadyumdaki organizasyonda kulüp tarafından boksörlere takımın forması hediye edildi.

        28 Şubat Pazar günü TSİ 03.00'te başlayacak gecenin Avni Yıldırım ile Canelo Alvarez'i karşı karşıya getirecek ana maçının ise TSİ 06.00 civarında başlaması bekleniyor.

        Dev karşılaşma S Sport Plus ve DAZN üzerinden canlı yayınlanacak.
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        Haberler Spor Avni Yıldırım Canelo Alvarez maçı hangi kanalda? Avni Yıldırım Canelo Alvarez maçı canlı izleme yolları!