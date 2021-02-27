Avni Yıldırım Canelo Alvarez maçı hangi kanalda? Avni Yıldırım Canelo Alvarez maçı canlı izleme yolları!

Avni Yıldırım Canelo Alvarez maçı hangi kanalda? Dünya boks tarihine geçecek karşılaşmalardan birisi olan Avni Yıldırım Canelo Alvarez maçı canlı izleme yolları boks severlerin merak ettiği konuların başında geliyor. Nefes kesecek karşılaşmayı canlı izlemek isteyenler maçın yayıncı kuruluşu hakkında bildi edinmek istiyor.