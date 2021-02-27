Avni Yıldırım kimdir, kaç yaşında, nereli? Boksör Avni Yıldırım kariyeri!

AVNİ YILDIRIM KİMDİR?

Avni Yıldırım 5 Ağustos 1991 tarihinde dünyaya geldi. 13 yaşındayken yaşadığı mahallenin bakkalı sayesinde boks ile tanışan Avni Yıldırım, Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün boks şubesinde boksa başladı. Daha sonra amatör kariyerine Fenerbahçe'de devam etti ve 2013 Akdeniz Oyunları'nda hafif ağır sıklette bronz madalya kazandı. Akdeniz Oyunları'nda kazandığı madalyadan sonra idolü olan Sinan Şamil Sam'ın menajeri Ahmet Öner ile iletişime geçen Avni Yıldırım, ilk profesyonel maçlarına Ahmet Öner'in organize ettiği boks gecelerinde çıktı. Bu maçlarda gösterdiği performansla Ahmet Öner'in beğenisini kazandı ve Ahmet Öner ile çalışmaya başladı.

Profesyonel kariyerinin altıncı maçında WBC uluslararası hafif ağır sıklet gümüş unvanı için Glen Johnson ile karşılaştı. Rakibini 10 raunt sonunda ortak kararla mağlup etti. Sonraki maçlarında bu unvanı Bernard Donfack, Janne Forsman, Walter Gabriel Sequeira ve Jackson Dos Santos karşısında başarıyla savunan Avni Yıldırım, daha sonra bir alt sıklet olan süper orta sıklete düşme kararı aldı.