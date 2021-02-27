Avni Yıldırım kimdir, kaç yaşında, nereli? Boksör Avni Yıldırım kariyeri!

Avni Yıldırım kimdir, kaç yaşında, nereli? Avni Yıldırım kariyeri merak ediliyor. Boksör Avni Yıldırım kimdir sorusuna arama motorlarında yanıt aranıyor. Profesyonel boksör Avni Yıldırım ve WBA - WBC süper orta sıklet kemerlerinin sahibi Meksikalı Canelo Alvarez, Miami'deki Hard Rock Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.
AVNİ YILDIRIM KİMDİR?
Avni Yıldırım 5 Ağustos 1991 tarihinde dünyaya geldi. 13 yaşındayken yaşadığı mahallenin bakkalı sayesinde boks ile tanışan Avni Yıldırım, Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün boks şubesinde boksa başladı. Daha sonra amatör kariyerine Fenerbahçe'de devam etti ve 2013 Akdeniz Oyunları'nda hafif ağır sıklette bronz madalya kazandı. Akdeniz Oyunları'nda kazandığı madalyadan sonra idolü olan Sinan Şamil Sam'ın menajeri Ahmet Öner ile iletişime geçen Avni Yıldırım, ilk profesyonel maçlarına Ahmet Öner'in organize ettiği boks gecelerinde çıktı. Bu maçlarda gösterdiği performansla Ahmet Öner'in beğenisini kazandı ve Ahmet Öner ile çalışmaya başladı.
Profesyonel kariyerinin altıncı maçında WBC uluslararası hafif ağır sıklet gümüş unvanı için Glen Johnson ile karşılaştı. Rakibini 10 raunt sonunda ortak kararla mağlup etti. Sonraki maçlarında bu unvanı Bernard Donfack, Janne Forsman, Walter Gabriel Sequeira ve Jackson Dos Santos karşısında başarıyla savunan Avni Yıldırım, daha sonra bir alt sıklet olan süper orta sıklete düşme kararı aldı.
Süper orta sıklette çıktığı ilk üç maçı da kazandı ve dördüncü maçında WBC uluslararası süper orta sıklet gümüş unvanı için Schiller Hyppolite ile karşılaştı. Rakibini maçın üçüncü raundunda nakavt etti ve unvanını sahibi oldu. Daha sonra unvanını Aliaksandr Sushchyts karşısında savunan Avni Yıldırım, rakibini ilk rauntta nakavt etti. Avni Yıldırım'ın bir sonraki maçı bu sefer WBC uluslararası süper orta sıklet unvanı için oldu. Meksikalı rakibi Marco Antonio Periban ile Meksika'nın Zapopan şehrinde karşılaştı. Rakibini 12 raunt sonunda ortak kararla mağlup etti ve WBC'nin uluslararası süper orta sıklet şampiyonu oldu.
Periban maçından sonra, ilk defa organize edilen Dünya Boks Süper Serisi turnuvasına dahil oldu. Süper orta sıklet turnuvasının çeyrek finalinde rakibi Britanyalı Chris Eubank Jr. oldu. IBO süper orta sıklet dünya şampiyonluğunun da ortada olduğu maçta rakibine üçüncü rauntta nakavt oldu ve kariyerindeki ilk yenilgisini almış oldu.