Trabzonspor ile Fenerbahçe son yılların en kritik derbi maçına çıkacak. İki takım da şampiyonluk yolunda rakibine darbe indirmenin peşinde. Trabzonspor ve Fenerbahçe derbide öncelikle takım savunmasına dikkat edecek. Fazla açık vermemeye gayret gösterecek. Sabırla rakibin hatasını kollayacaklar…
ÖNCE DURDUR SONRA VUR!
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı öncelikle savunmasını sertleştirecek... Ardından da Bakasetas, Nwakaeme ve Ekuban gibi önemli silahlarıyla rakibinin fişini çekecek.
TAKTİK SAVAŞLARI YAŞANACAK
Fenerbahçe'nin hocası Erol Bulut da Abdullah Avcı gibi rakibinin hatasını kollayacak. 70. dakikaya kadar skor avantajı yoksa bekleyecek. Gerekirse son 20 dakika harekete geçecek.