OKTAY DERELİOĞLU: TRABZONSPOR ÇOK RAHAT KAZANACAK

Şu bir gerçek ki kalede Altay olmasaydı Fenerbahçe'nin şu anda puanı 35'ti. Altay kesinlikle Erol Bulut'un en büyük şansı. Eğer bir takımda kaleci en iyi oyuncu durumundaysa sahada diğer 10 futbolcu iş yapmıyor demektir. Fenerbahçe'de tablo aynen böyle. Trabzonspor eğer Abdullah Avcı ile yakaladığı ivmeyi devam ettirirse derbiyi de rahat kazanır.