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    • Spor
    • 26.02.2021 Gazete
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    - ile karşılaşacak: 70’e kadar sabır 70'den sonra saldır

    ile son yılların en kritik derbi maçına çıkacak. İki takım da şampiyonluk yolunda rakibine darbe indirmenin peşinde. Trabzonspor ve Fenerbahçe derbide öncelikle takım savunmasına dikkat edecek. Fazla açık vermemeye gayret gösterecek. Sabırla rakibin hatasını kollayacaklar… Trabzonspor- Fenerbahçe maçını TAKVİM yazarları yorumladı.

    70’e kadar sabır 70'den sonra saldır

    Trabzonspor ile Fenerbahçe son yılların en kritik derbi maçına çıkacak. İki takım da şampiyonluk yolunda rakibine darbe indirmenin peşinde. Trabzonspor ve Fenerbahçe derbide öncelikle takım savunmasına dikkat edecek. Fazla açık vermemeye gayret gösterecek. Sabırla rakibin hatasını kollayacaklar…

    ÖNCE DURDUR SONRA VUR!
    Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı öncelikle savunmasını sertleştirecek... Ardından da Bakasetas, Nwakaeme ve Ekuban gibi önemli silahlarıyla rakibinin fişini çekecek.

    TAKTİK SAVAŞLARI YAŞANACAK
    Fenerbahçe'nin hocası Erol Bulut da Abdullah Avcı gibi rakibinin hatasını kollayacak. 70. dakikaya kadar skor avantajı yoksa bekleyecek. Gerekirse son 20 dakika harekete geçecek.

        HİÇ ÖNE GEÇEMİYORLAR!
        Fenerbahçe bu sezon oynadığı 4 derbi maçta hiç öne geçemedi. Trabzonspor ise 4 derbide 1 kez öne geçti onu da kaybetti. İki takımın da 1'er derbi galibiyeti bulunuyor.

        USTA İLE ÇIRAĞIN KAPIŞMASI
        Pazar günü usta ile çırak kapışacak… Teknik adamlık kariyerine Abdullah Avcı'nın yanında başlayan ve şu anda Fenerbahçe'nin hocası olan Erol Bulut'un, ustasına karşı henüz galibiyeti bulunmuyor. Daha önce öğrencisi Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut'a hiç kaybetmeyen Avcı sadece 1 kez sahadan beraberlikle ayrıldı.

        VITOR HUGO KORUMA ALTINDA!
        Trabzonspor derbinin hazırlıklarını dün yaptığı idmanla sürdürdü. Vitor Hugo'nun koruma programına alındığı ve takımdan ayrı çalıştığı öğrenildi. Sambacının sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

            FENERBAHÇE'DE MORALLER TAVAN!
            Fenerbahçe Trabzonspor maçının hazırlıklarına dün devam etti... Sarı-Lacivertliler'de futbolcuların morallerinin iyi olduğu gözlendi. Erol Bulut öğrencileriyle kısa bir toplantı gerçekleştirdi.

            TRABZONSPOR'DA UĞURCAN MÜJDESİ
            Trabzonspor'a             Uğurcan Çakır müjdesi… Uğurcan ve Baker'in ilk testleri negatif çıkarken, bugün yapılacak olan testlerinde istenildiği gibi çıkması durumunda bu oyuncular da takımla birlikte çalışmalara başlayacaklar. Yaşanan coronavirüs vakalarının ardından geniş tedbirler alan Trabzonspor'da, teknik heyet, futbolcular ve kulüp çalışanları bugün de kapsamlı bir şekilde teste girecek. Serkan ve Arda süreci atlatmasının ardından takımla birlikte çalışmalara başlamışlardı. Başakşehir maçında 7 oyuncu coronavirüs nedeniyle takımdaki yerlerini alamamışlardı. Kaleyi 18 yaşındaki Kağan Moradaoğlu korumuştu.

            BAKASETAS BOŞ GEÇMİYOR
            Trabzonspor            'un devre arasında kadrosuna kattığı Anastasios Bakasetas, Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde çıktığı iki maçı da boş geçmedi. Bordo- Mavililer'in yıldızı Denizli ve Gaziantep maçlarını çözen isim oldu. F.Bahçe derbisinde de gözler onda olacak.

                ALTYAPIDAN İKİ OYUNCU DAHA
                Trabzon altyapıdan iki oyuncuyu takıma dahil etti. 18 yaşındaki Taha Cevahiroğlu ve 19 yaşındaki Emircan Birinci, A takım kadrosunda yer alacak.

                BAŞKAN MORAL VERECEK
                Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Fenerbahçe maçı öncesi erkenden Trabzon'a gelecek…. Burada teknik ekiple ve futbolcularla bir araya gelecek olan Ağaoğlu takıma moral ve motivasyon konuşması yapacak.

                NWAKAEME'DEN MİLLİ TAKIM TEPKİSİ!
                Fırtına'nın                 yıldızı Anthony Nwakaeme, ülkesi Nijerya'nın milli takım kadrosuna alınmamasının sebebini açıkladı. Bir dönem İsrail Ligi'nde forma giyen Nwakaeme, "İsrail yerine İngiltere veya İspanya'da oynasaydım bir şans daha verirlerdi. İsrail'de oynadığım için mili takım antrenörü Rhor beni küçümsüyordu" dedi.

                    SİNİRLERİNİZE HAKİM OLUN!
                    Abdullah Avcı, Fenerbahçe derbisinin her iki takımın da ligde bulunduğu konum itibariyle gergin ve stresli bir atmosferde oynanabileceğini belirterek oyuncularına uyarılar yaptı. Edgar, Hugo ve Abdulkadir Parmak, kart ceza sınırında bulunuyor.

                    OKTAY DERELİOĞLU: TRABZONSPOR ÇOK RAHAT KAZANACAK
                    Şu bir gerçek ki kalede Altay olmasaydı Fenerbahçe'nin şu anda puanı 35'ti. Altay kesinlikle Erol Bulut'un en büyük şansı. Eğer bir takımda kaleci en iyi oyuncu durumundaysa sahada diğer 10 futbolcu iş yapmıyor demektir. Fenerbahçe'de tablo aynen böyle. Trabzonspor eğer Abdullah Avcı ile yakaladığı ivmeyi devam ettirirse derbiyi de rahat kazanır.

                    EVREN TURHAN: CESUR OLMAZSA EVİNE GERİ DÖNER!
                    Erol Bulut 1995-96'da Fenerbahçe formasıyla Trabzon'da bir finale çıkmış ve şampiyonluğu getiren isimlerden biri olmuştu. Bu kez teknik adam olarak bir finale çıkıyor bence. Fenerbahçe'den gidiş maçı da olabilir, Fenerbahçe'nin lige dönüş maçı da. Eğer beraberlik için Trabzon'a giderse evine döner! Kazanmaya gitmek zorunda. Cesaretli oynaması lazım. Görünüşte Trabzon favori ama büyük maçlarda sonuç belli olmuyor.

                        İSKENDER GÜNEN: TRABZONSPOR ÖNDE VE AÇIK FAVORİ
                        Bir tarafta Süper Lig'de 7 maçta 21 puan toplayan özgüveni yüksek bir Trabzonspor… Diğer taraftaysa sorunlarla dolu Fenerbahçe… Kağıt üzerinde Trabzonspor önde ve açık favori. Trabzonspor Abdullah Avcı ile büyük bir ivme yakaladı. Her geçen gün gelişen bir oyun anlayışları var. Fenerbahçe ise takım olmaktan çok uzak bir görüntü içersinde. Her şeyden önemlisi Erol Bulut ve öğrencilerinin oyun anlayışları yok…

                        İLKER YAĞCIOĞLU: BERABERLİK ÇOK AĞIR BASIYOR
                        Fenerbahçe krizde. Bu bir gerçek. Şampiyonluk şansından çok Erol hocanın geleceğini ilgilendiren bir maç olacak. Bu gibi durumlarda büyük takımlar bir refleks gösterip istedikleri sonucu alabilirler. Trabzon ise deyim yerindeyse Abdullah hocayla birlikte fırtınaya döndü. İstim üzerindeler. Bence beraberlik çok ağır basıyor. Ama Fenerbahçe kazanmak istiyorsa şu anki seviyesinin iki gömlek üstüne çıkmak zorunda.
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                        Haberler Spor Trabzonspor- Fenerbahçe ile karşılaşacak: 70’e kadar sabır 70'den sonra saldır