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    • 26.02.2021 15:32
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    ! Avrupa Ligi'nde son 16 eşleşmeleri belli oldu

    haberine göre Avrupa Ligi'nde son 16 eşleşmeleri belli oldu. Kura sonucu en dikkat çeken randevu - eşleşmesi oldu. Hakan Çalhanoğlu'nun da formasını giydiği Milan, 11 Mart'ta İngiltere'de Manchester United'ın konuğu olacak. Rövanş karşılaşması ise 18 Mart'ta İtalya'da oynanacak.

    Son 16 eşleşmeleri belli oldu! Erken final...

    Avrupa Ligi'nde Türk futbolcuların forma giydiği takımlardan sadece yoluna devam edebildi. Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder'li Leicester City, Slavia Prag'a; Yusuf Yazıcı, Zeki Çelik ve Burak Yılmaz'lı Lille ise Ajax'a elendi.

    Kura çekiminin ardından son 16 turu eşleşmeleri belli oldu.

    İşte UEFA Avrupa Ligi son 16 turu eşleşmeleri
    Ajax-Young Boys
    Dinamo Kiev-Villarreal
    Roma-Shakhtar Donetsk
    Olimpiakos-Arsenal
    Dinamo Zagreb-󠁧󠁢󠁥󠁮Tottenham
    -Milan
    Slavia Prag-Rangers
    Granada-Molde

    Son 16 turunda ilk maçlar 11 Mart'ta, ikinci maçlar ise 18 Mart'ta oynanacak.

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    Haberler Spor SON DAKİKA! UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 eşleşmeleri belli oldu