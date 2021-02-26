Avrupa Ligi'nde Türk futbolcuların forma giydiği takımlardan sadece Milan yoluna devam edebildi. Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder'li Leicester City, Slavia Prag'a; Yusuf Yazıcı, Zeki Çelik ve Burak Yılmaz'lı Lille ise Ajax'a elendi.
Kura çekiminin ardından son 16 turu eşleşmeleri belli oldu.
İşte UEFA Avrupa Ligi son 16 turu eşleşmeleri
Ajax-Young Boys
Dinamo Kiev-Villarreal
Roma-Shakhtar Donetsk
Olimpiakos-Arsenal
Dinamo Zagreb-Tottenham
Manchester United-Milan
Slavia Prag-Rangers
Granada-Molde
Son 16 turunda ilk maçlar 11 Mart'ta, ikinci maçlar ise 18 Mart'ta oynanacak.