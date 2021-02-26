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    • 26.02.2021 16:10
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    CANLI | Konyaspor maçı canlı anlatım izle!

    ’la 2’de 2 yaparak çıkış yakalayan Konyaspor, 'in 27. haftasında ile evinde karşı karşıya geliyor. Konyaspor-Gaziantep FK maçının canlı anlatımı takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.

    CANLI | Konyaspor - Gaziantep FK

    Konyaspor, 'in 27. haftasında 'yı ağırlayacak. 'un göreve gelmesiyle çıkışa geçen, geçtiğimiz hafta 'a karşı harika bir dönüşe imza atan Konyaspor, evinde alacağı galibiyetle 3'te 3 yapmak istiyor. Son 7 maçtan sadece 1 galibiyet çıkaran Sa Pinto'nun Gaziantep'i ise evine galibiyetle 3 puanla dönmenin hesaplarını yapıyor.

    Konyaspor 30 puanla 12. sırada. Gaziantep FK ise 39 puanla 7. basamakta bulunuyor. İki takım arasında oynanan sezonun ilk maçı Konyaspor'un 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

    İŞTE İLK 11'LER
    Konyaspor: , , Ahmet, Abdulkerim, , Diomande, , Jevtovic, Rahmanovic, Milosevic, Cikalleshi

    Gaziantep FK: Günay, Djilobodji, Tosca, , , , , , Jefferson, .

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