Konyaspor, Süper Lig'in 27. haftasında Gaziantep FK'yı ağırlayacak. İlhan Palut'un göreve gelmesiyle çıkışa geçen, geçtiğimiz hafta Malatyaspor'a karşı harika bir dönüşe imza atan Konyaspor, evinde alacağı galibiyetle 3'te 3 yapmak istiyor. Son 7 maçtan sadece 1 galibiyet çıkaran Sa Pinto'nun Gaziantep'i ise evine galibiyetle 3 puanla dönmenin hesaplarını yapıyor.

Konyaspor 30 puanla 12. sırada. Gaziantep FK ise 39 puanla 7. basamakta bulunuyor. İki takım arasında oynanan sezonun ilk maçı Konyaspor'un 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

İŞTE İLK 11'LER

Konyaspor: Eray, Skubic, Ahmet, Abdulkerim, Guilherme, Diomande, Sekidika, Jevtovic, Rahmanovic, Milosevic, Cikalleshi

Gaziantep FK: Günay, Djilobodji, Tosca, Jefferson, Morais, Olkowski, Vetrih, Mirallas, Jefferson, Dicko.