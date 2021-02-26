Fenerbahçe'nin son 3 yılda yaptığı transferler masaya yatırılırken teknik patron Erol Bulut da yakın çevresine çarpıcı itiraflarda bulundu. Bulut'un "Golcü ihtiyacımız olduğunu söyledim. Gustavo'ya alternatif bir isim de gerekiyordu. İrfan'ı alınca diğer eksikleri gideremedik" dedi.