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    • 25.02.2021 14:53
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    SON DAKİKA: Trabzonspor'un 2 genci A takıma çıktı! Avcı istedi onay verildi

    Son dakika haberine göre, Spor Toto Süper Lig'de zirve yarışı veren Trabzonspor alt yapısından yetiştirdiği genç oyunculara da şans vererek yetenekli gençlerine güvenmeye devam ediyor. Bordo mavili takımın 19 yaşındaki sol kanat oyuncusu ve 18 yaşındaki sağ beki , A takımla antrenmanlara çıkmaya başladı.

    DHA
    Fırtına'dan gençlik harekatı! Avcı istedi onay verildi

    Son yıllarda A takımda şans verdiği ve yurt dışına gönderdiği isimlerle Avrupa takımlarının da dikkatlerini çeken, Abdülkadir Ömür ve Uğurcan Çakır gibi yıldız isimleri transfer gündeminde yer alan Trabzonspor, iki genç ismini daha A takıma çıkardı. Bordo mavili takımın iki genç ismi ve teknik direktör Abdullah Avcı'nın isteğiyle A takımla antrenmanlara çıkmaya başladı ve iki genç isim bugün takımla çalıştı.




    TRABZONSPOR U19 MİLLİ TAKIMI'NA EN ÇOK OYUNCU GÖNDEREN TAKIM OLDU
    Taha Cevahiroğlu U19 Milli Takımı'nın 28 Şubat-04 Mart tarihlerinde TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapacağı kampa da davet edildi. Ayrıca Trabzonspor, U19 Milli Takımı'na Kağan Moradaoğlu, Taha Erdem Cevahiroğlu, Hakan Yeşil ve Hekimoğlu Trabzon'da kiralık olarak forma giyen Salih Kavrazlı ile birlikte toplam 4 genç isimle en çok oyuncu gönderen takım oldu.

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    Haberler Spor SON DAKİKA: Trabzonspor'un 2 genci A takıma çıktı! Avcı istedi onay verildi