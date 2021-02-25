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    • 25.02.2021 14:48
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    Son dakika haberleri... 'e son şans! Fenerbahçe yönetimi maçındaki...

    Son dakika haberleri... 'de kötü haftalar geçiren 'de performansı ile yönetimi hayal kırıklığına uğratan gerek saha içi gerekse saha dışı tavırları ile tepki çekmeye devam ediyor. Fenerbahçe yönetimi Caner Erkin'e son şans olarak maçını gösterdi. Erkin'in pazar günü oynanacak Trabzonspor maçındaki performansı kaderini belirleyecek.

    takvim.com.tr
    Özel haber

    Son dönemde gerek performansı, gerek ise saha içi ve saha dışındaki tavırları ile teknik heyetin tepkisini çeken Caner Erkin için pazar günü oynanacak olan Trabzonspor mücadelesi sezonun kalan kısmı için belirleyici olacak.

    4 yıllık aranın ardından bu sezon Fenerbahçe'ye geri dönen ve Sarı-Lacivertli forma ile lige iyi bir giriş yapan Caner Erkin, son haftalarda form düşüklüğü sebebiyle eleştiri oklarının hedefi oldu.

    Savunmada zaman zaman konsantrasyon bozukluğu yaşayan Caner'in hücuma çıktığında ise tek opsiyonunun orta yapmak olması da takımın üretkenliğini sınırladığı gerekçesiyle taraftarın tepkisini çekti.

        Bunlara ek olarak saha içinde ve saha dışındaki agresif tavırları ile zaman zaman arkadaşlarına ve teknik heyete tepki veren Caner'in bu hafta sonu oynanacak olan Trabzonspor maçında da aynı çizgide olması durumunda yerini Filip Novak'a kaptırması bekleniyor.

        Sakatlığın atlatan ve takımla çalışmalara başlayan Filip Novak'ın haftaya oynanacak olan Antalyaspor maçına kadar hazır hale gelmesine kesin gözüyle bakılıyor.
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        Haberler Spor Son dakika Fenerbahçe haberleri... Caner Erkin'e son şans! Fenerbahçe yönetimi Trabzonspor maçındaki...