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    • 25.02.2021 10:08
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    ! şokta! Alisson'un babası boğularak hayatını kaybetti

    Premier Lig ekiplerinden 'un Brezilyalı dünyaca ünlü kalecisi 'in babası Jose Agostinho Becker, yüzmek için girdiği baraj gölünde hayatını kaybetti.

    Spor dünyası şokta! Boğularak hayatını kaybetti

    Liverpool ve Brezilya mili takımı kalelerini koruyan Alisson Becker'in babası hayatını kaybetti.

    Çarşamba günü yerel saatle 17:00 civarında Lavras do Sul bölgesindeki evinin arsası dahilinde bulunan baraj gölüne giren Alisson'un babası Jose Agostinho Becker'den bir süredir haber alınamıyordu.

    Bu sabah bölge itfaiye ve polisi, baba Becker'in cansız bedenine ulaşıldığını duyurdu.

        Alisson'un eski takımı Internacional ve kardeşi Muriel'in takımı Fluminense, 57 yaşında hayatını kaybeden Jose Agostinho Becker için başsağlığı mesajları yayınladı.



        ALİSSON BECKER KİMDİR?
        Alisson Ramses Becker (d. 2 Ekim 1992) Premier League ekiplerinden Liverpool takımında kaleci olarak forma giyen Brezilyalı futbolcudur. Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul'da doğan Alisson 2002 yılında Internacional takımının altyapısında oynamaya başladı. 23 yaş altı takımında düzenli olarak oynamaya başlayan kaleci 17 Şubat 2013 tarihinde ilk profesyonel maçına Campeonato Gaúcho turnuvasında 1-1 berabere kaldıkları Cruzeiro-RS karşısında çıktı.

        Alisson, Série A'daki ilk maçına 25 Ağustos 2013 tarihinde 3-3 berabere kaldıkları Goiás karşısında çıktı. 90 dakika boyunca oyunda yer aldı. Kardeşi Muriel'in ardından Agenor ile ikinci kaleci oldu. İlk sezonunda altı maça çıktı. 2014 yılında Dida'nın yedeği oldu. Ekim'den itibaren birinci kaleciliğe yükselen Alisson 2014 sezonunu on bir lig maçıyla tamamladı.

        AS ROMA
        Alisson Ramses Becker 2016-2017 sezon başında Série A ekiplerinden Internacional futbol takımından Serie A ekibinin AS Roma takımına transfer olmuştur.

        LİVERPOOL FC
        Alisson Ramses Becker 2018-2019 sezon başında AS Roma futbol takımından 75 milyon euro ' € bonservis bedeli karşılığında Premier League ekiplerinden Liverpool futbol takımına transfer olmuştur.
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