Galatasaray Mısır pazarına abone oldu. Devre arası Zamalek'ten Mostafa Mohamed'i transfer eden Galatasaray'ın Mısır Ligi'ne olan ilgisi sürüyor… Listeye giren son isim Aliou Dieng… Scout ekibinin, Mohamed'i izlediği sırada dikkatini çeken Malili ön libero, El Ahly formasını giyiyor.
TERİM'İN KARARI BEKLENİYOR
Scout ekibinin 23 yaşındaki Dieng'le ilgili teknik heyete çok olumlu bir rapor sunduğu öğrenildi. 12 kez milli olan Malili genç yıldız konusunda Fatih Terim'in kararı bekleniyor.
1.1 MİLYON EURO'YA ALDILAR
El Ahly 2019 yılında Dieng'i transfer ederken Cezayir kulübü MC Alger'e 1.1 milyon Euro ödemiş, bu transfer ülkede büyük ses getirmişti. Kulübüyle sözleşmesi 2026 yılında bitiyor.