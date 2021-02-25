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    • Spor
    • 25.02.2021 Gazete
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    İşte Cimbom’un 'dan son keşfi: 'nin 23 yaşındaki Malili ön liberosu i'ne kanca

    pazarına abone oldu. Devre arası Zamalek’ten Mohamed’i transfer eden Galatasaray’ın ’ne olan ilgisi sürüyor… Listeye giren son isim … Scout ekibinin, Mohamed’i izlediği sırada dikkatini çeken Malili ön libero, formasını giyiyor.

    Mısır'dan son keşfi

    Galatasaray Mısır pazarına abone oldu. Devre arası Zamalek'ten Mostafa Mohamed'i transfer eden Galatasaray'ın Mısır Ligi'ne olan ilgisi sürüyor… Listeye giren son isim Aliou Dieng… Scout ekibinin, Mohamed'i izlediği sırada dikkatini çeken Malili ön libero, El Ahly formasını giyiyor.

    TERİM'İN KARARI BEKLENİYOR
    Scout ekibinin 23 yaşındaki Dieng'le ilgili teknik heyete çok olumlu bir rapor sunduğu öğrenildi. 12 kez milli olan Malili genç yıldız konusunda Fatih Terim'in kararı bekleniyor.

    1.1 MİLYON EURO'YA ALDILAR
    El Ahly 2019 yılında Dieng'i transfer ederken Cezayir kulübü MC Alger'e 1.1 milyon Euro ödemiş, bu transfer ülkede büyük ses getirmişti. Kulübüyle sözleşmesi 2026 yılında bitiyor.

        PİYASA DEĞERİ 4 MİLYON EURO
        Bu sezon 16 resmi maçta oynayan yıldız futbolcu 1 gol atarken, 1 de asist yaptı. Dieng'in piyasa değerinin 4 milyon Euro olduğu belirtiliyor.
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        Haberler Spor İşte Cimbom’un Mısır'dan son keşfi: El Ahly'nin 23 yaşındaki Malili ön liberosu Aliou Diengi'ne kanca