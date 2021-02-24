Geçtiğimiz sezon Abdullah Avcı'nın yerine göreve gelen ve 1.5 yıllık imza atan Sergen Yalçın 8 milyon lira garanti ücret alıyor. Başkan Çebi'nin takımda birçok futbolcudan az kazanan tecrübeli teknik adama son yapılan görüşmede yıllık 12 milyon milyon lira teklif ettiği öğrenildi.





Beşiktaş yönetimi, Sergen Yalçın'ın sözleşmesini 2024 yılına kadar uzatmayı planlıyor. Şu anda bazı maddelerle ilgili ufak pürüzler kaldığı, kısa süre içinde Sergen Yalçın'ın imza attığının kamuoyuna açıklanacağı ifade edildi.