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    • 24.02.2021 16:35
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    Başkan kesenin ağzını açtı! İşte 'a yapılan yeni teklif

    yönetimi ile teknik direktör arasında yapılan yeni sözleşme görüşmelerinde artık sona gelindi. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan başarılı hocaya imza attırarak şampiyonluk yolunda takımın motivasyonunu yukarıya çekmek isteyen Başkan kesenin de ağzını açtı.

    Özel haber
    takvim.com.tr
    Beşiktaş yönetimi ile teknik direktör Sergen Yalçın arasında

    Geçtiğimiz sezon 'nın yerine göreve gelen ve 1.5 yıllık imza atan 8 milyon lira garanti ücret alıyor. Başkan Çebi'nin takımda birçok futbolcudan az kazanan tecrübeli teknik adama son yapılan görüşmede yıllık 12 milyon milyon lira teklif ettiği öğrenildi.

    yönetimi, Sergen Yalçın'ın sözleşmesini 2024 yılına kadar uzatmayı planlıyor. Şu anda bazı maddelerle ilgili ufak pürüzler kaldığı, kısa süre içinde Sergen Yalçın'ın imza attığının kamuoyuna açıklanacağı ifade edildi.

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    Haberler Spor Başkan Ahmet Nur Çebi kesenin ağzını açtı! İşte Sergen Yalçın'a yapılan yeni teklif