





İşte Arda'nın takımı bir arada tutmak için yaptıklarının kısa bir özeti;



Yazın ailesini tatile yolladı ve haftada 3-4 gün tesiste kaldı. İstanbul'daki maçlar öncesinde kamp kaldırılsa da son Fenerbahçe derbisi için hocası Fatih Terim'le Florya'da sabahladı.

Sorunlu yıldızlar Sofiane Feghouli ve Younes Belhanda'ya sahip çıktı. Feghouli için "Ligin en kaliteli oyuncusu" derken, Erzurum'da pazubandı takan Belhanda'yı "Kaptanım" diyerek onore etti. Kuzey Afrikalı iki oyuncuya da evinde yaptırdığı Türk yemeklerini tattırarak yeniden takıma bağlanmalarını sağladı.