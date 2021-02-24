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    • 24.02.2021 09:54
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    Galatasaray'da 'dan flaş prim kararı!

    Son dakika haberi! Süper Lig'de şampiyonluğun en büyük adaylarından olan Galatasaray, sezon başında eski yıldızı 'ı kadrosuna katmıştı. Bu transfer adeta camiayı ikiye bölerken, yıldız futbolcu saha içi ve dışında gösterdiği performansla taraftara yeniden kendisini kabul ettirdi.

    Arda Turan'dan flaş prim kararı

    Teknik direktör Fatih Terim'in ısrarları sonucunda ağustos ayında Galatasaray'a geri dönen Arda Turan ligde forma giydiği 22 maçta 3 gol atıp, 2 asistlik bir katkı sağladı. 6 karşılaşmada daha ilk 11 çıkması halinde sözleşmesi otomatikman uzayacak 34 yaşındaki tecrübeli futbolcu, saha dışında da 'Babam' dediği Terim'in en büyük yardımcısı durumunda.




    İşte Arda'nın takımı bir arada tutmak için yaptıklarının kısa bir özeti;

    Yazın ailesini tatile yolladı ve haftada 3-4 gün tesiste kaldı. İstanbul'daki maçlar öncesinde kamp kaldırılsa da son Fenerbahçe derbisi için hocası Fatih Terim'le Florya'da sabahladı.

    Sorunlu yıldızlar Sofiane Feghouli ve Younes Belhanda'ya sahip çıktı. Feghouli için "Ligin en kaliteli oyuncusu" derken, Erzurum'da pazubandı takan Belhanda'yı "Kaptanım" diyerek onore etti. Kuzey Afrikalı iki oyuncuya da evinde yaptırdığı Türk yemeklerini tattırarak yeniden takıma bağlanmalarını sağladı.



    PRİMLERİ ÇALIŞANLARA PAYLAŞTIRIYOR
    Para konuşmadan Galatasaray'a imza atan Arda Turan, sezon içinde önemli galibiyetlere verilen primleri Florya çalışanlarına paylaştırıyor.


        Altyapı oyuncularıyla yakından ilgilenen 34 yaşındaki futbolcu, başta Mostafa Mohamed olmak üzere yeni transferlerin takıma kısa sürede adaptasyon sağlamasına sürekli yardımcı oldu.


        Denizlispor maçında sakatlık sonrasında takıma dönen Muslera'ya soyunma odasında kaptanlık pazubandını taktı ve tüm takımın saygısını kazandı.
        İki haftadır yedek kaldığı için üzülen Taylan ve transferi yüzünden ceza alan Oğulcan Çağlayan da Arda'nın kanatları altına girdi. Deneyimli oyuncu, moralleri bozuk iki ismi izin gününde evine çağırdı. Arda, özel motive ettiği Taylan ve Oğulcan'ın yüzlerinin güldüğü anları sosyal medyada paylaştı.
        Galatasaray'a dönüş süreci sancılı olan ve performansı merak edilen Arda Turan formu ile kendisine güvenenleri de mahcup etmedi. Deneyimli futbolcu; 3 gol, 2 asistlik karnesinin yanında maç başına sadece 8.4'lük top kaybı yaptı.


        34 yaşındaki Arda, yüzde 71 gibi yüksek bir dripling başarısı gerçekleştirirken, her maç ortalama 4.9 ikili mücadele kazanmayı da başardı. Orta sahanın üç bölgesinde de geride kalan haftalarda görev yaparak önemli bir rol üstlendi.

        GALATASARAY FORMASI İLE 47 GOL ATTI
        Galatasaray forması altında 211 maça çıkan 34 yaşındaki yıldız, bu karşılaşmalarda toplamda 47 gol attı. Arda Turan için toplamda 46 milyon Euro bonservis ödendi. (A.Madrid 12 milyon, Barcelona ise 34 milyon Euro.) A Milli Takım formasını 100 kez sırtına geçiren futbolcu, 17 defa gol sevinci yaşadı.

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