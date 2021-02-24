Teknik direktör Fatih Terim'in ısrarları sonucunda ağustos ayında Galatasaray'a geri dönen Arda Turan ligde forma giydiği 22 maçta 3 gol atıp, 2 asistlik bir katkı sağladı. 6 karşılaşmada daha ilk 11 çıkması halinde sözleşmesi otomatikman uzayacak 34 yaşındaki tecrübeli futbolcu, saha dışında da 'Babam' dediği Terim'in en büyük yardımcısı durumunda.
İşte Arda'nın takımı bir arada tutmak için yaptıklarının kısa bir özeti;
Yazın ailesini tatile yolladı ve haftada 3-4 gün tesiste kaldı. İstanbul'daki maçlar öncesinde kamp kaldırılsa da son Fenerbahçe derbisi için hocası Fatih Terim'le Florya'da sabahladı.
Sorunlu yıldızlar Sofiane Feghouli ve Younes Belhanda'ya sahip çıktı. Feghouli için "Ligin en kaliteli oyuncusu" derken, Erzurum'da pazubandı takan Belhanda'yı "Kaptanım" diyerek onore etti. Kuzey Afrikalı iki oyuncuya da evinde yaptırdığı Türk yemeklerini tattırarak yeniden takıma bağlanmalarını sağladı.
PRİMLERİ ÇALIŞANLARA PAYLAŞTIRIYOR
Para konuşmadan Galatasaray'a imza atan Arda Turan, sezon içinde önemli galibiyetlere verilen primleri Florya çalışanlarına paylaştırıyor.