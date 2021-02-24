Beşiktaş'ın orta sahadaki dinamosu Josef açıklamalarda bulundu. Şampiyonluk yarışında F.Bahçe ve G.Saray mücadele içinde olduklarını söyleyen Brezilyalı oyuncu, "Arkadan da Trabzonspor geliyor. Onlar da yarışın içinde olacaklardır. Eğer futbol saha çizgileri içerisinde kalırsa Beşiktaş bu yarışın favorisidir" dedi.

Kendisini G.Saray'ın da istediğini ancak Beşiktaş'ı tercih ettiğini söyleyen Josef, "Şampiyon olursak primi Türkiye ve Brezilya'daki hayır kurumlarına bağışlayacağım" ifadesini kullandı.