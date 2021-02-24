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    • Spor
    • 24.02.2021 Gazete
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    Kartal’ın dinamosu ’dan çarpıcı açıklamalar: Futbol sahada kalırsa şampiyonuz

    'ın orta sahadaki dinamosu Josef açıklamalarda bulundu. Şampiyonluk yarışında F.Bahçe ve G.Saray mücadele içinde olduklarını söyleyen lı oyuncu, "Arkadan da geliyor. Onlar da yarışın içinde olacaklardır. Eğer futbol saha çizgileri içerisinde kalırsa Beşiktaş bu yarışın favorisidir" dedi.

    Futbol sahada kalırsa şampiyonuz

    Beşiktaş'ın orta sahadaki dinamosu Josef açıklamalarda bulundu. Şampiyonluk yarışında F.Bahçe ve G.Saray mücadele içinde olduklarını söyleyen lı oyuncu, "Arkadan da geliyor. Onlar da yarışın içinde olacaklardır. Eğer futbol saha çizgileri içerisinde kalırsa bu yarışın favorisidir" dedi.

    Kendisini G.Saray'ın da istediğini ancak Beşiktaş'ı tercih ettiğini söyleyen Josef, "Şampiyon olursak primi ve Brezilya'daki hayır kurumlarına bağışlayacağım" ifadesini kullandı.

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    Haberler Spor Kartal’ın dinamosu Josef de Souza’dan çarpıcı açıklamalar: Futbol sahada kalırsa şampiyonuz