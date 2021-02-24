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    • Spor
    • 24.02.2021 Gazete
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    Ali Koç ve ekibinin transfer politikası tartışma konusu: Şov var planlama yok!

    Zirvenin 3 puan gerisinde kalan Fenerbahçe’de Başkan Ali Koç ve yönetiminin son 3 yılda yaptığı transferler tartışma konusu oldu. Sarı-Lacivertli yönetim 3 yılda 13 orta saha, 8 stoper ve 8 de santrfor transferi yaptı. Ama yapılan bu transferler ciddi anlamda plansızlığa işaret ediyor.

    Şov var planlama yok!

    Zirvenin 3 puan gerisinde kalan Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç ve yönetiminin son 3 yılda yaptığı transferler tartışma konusu oldu. Sarı-Lacivertli yönetim 3 yılda 13 orta saha, 8 stoper ve 8 de santrfor transferi yaptı. Ama yapılan bu transferler ciddi anlamda plansızlığa işaret ediyor.

    YOKLUĞU PAHALIYA MAL OLDU
    Transferi gerçekleşen 13 orta sahaya rağmen takımda Gustavo'nun gerçek anlamda bir alternatifi yok. Brezilyalı ön liberonun eksikliğini maksimum derecede hissetti.

    STOPER VE GOLCÜDE 8'DE 1!
    8 stoper alında ama sadece Szalai sınıfı geçti geçti. Serdar Aziz hala takımın banko stoperi. Yine 8 sanrtrfor transferinde sezon başında Lazio'ya satılan Vedat Muric dışında taraftarını mutlu eden çıkmadı. Transferler flaş olsa da sahadaki futbola ilaç olamadı.

        3 YILDA ALINAN GOLCÜLER
        Islam Slimani
        Michael Frey
        Vedat Muriç


        Mevlüt Erdinç
        Allahyar
        Samatta
        Kemal Ademi
        Papiss Cisse

        3 YILDA ALINAN STOPERLER
        Diego Reyes
        Serdar Aziz
        Sadık Çiftpınar
        Zanka


            Adil Rami
            Simon Falette
            Tisserand
            Lemos
            Szalai

            3 YILDA ALINAN ORTA SAHALAR
            Jailson
            Benzi
            Miha Zajc
            Tolgay
            Tolga
            L.Gustavo
            Emre Belözoğlu


            Kruse
            Mert Hakan
            Pelkas
            Jose Sosa
            Mesut Özil
            İrfan Can
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            Haberler Spor Ali Koç ve ekibinin transfer politikası tartışma konusu: Şov var planlama yok!