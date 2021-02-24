Ali Koç ve ekibinin transfer politikası tartışma konusu: Şov var planlama yok!

Zirvenin 3 puan gerisinde kalan Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç ve yönetiminin son 3 yılda yaptığı transferler tartışma konusu oldu. Sarı-Lacivertli yönetim 3 yılda 13 orta saha, 8 stoper ve 8 de santrfor transferi yaptı. Ama yapılan bu transferler ciddi anlamda plansızlığa işaret ediyor.