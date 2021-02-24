Ali Koç ve ekibinin transfer politikası tartışma konusu: Şov var planlama yok!

Zirvenin 3 puan gerisinde kalan Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç ve yönetiminin son 3 yılda yaptığı transferler tartışma konusu oldu. Sarı-Lacivertli yönetim 3 yılda 13 orta saha, 8 stoper ve 8 de santrfor transferi yaptı. Ama yapılan bu transferler ciddi anlamda plansızlığa işaret ediyor.
YOKLUĞU PAHALIYA MAL OLDU
Transferi gerçekleşen 13 orta sahaya rağmen takımda Gustavo'nun gerçek anlamda bir alternatifi yok. Brezilyalı ön liberonun eksikliğini maksimum derecede hissetti.
STOPER VE GOLCÜDE 8'DE 1!
8 stoper alında ama sadece Szalai sınıfı geçti geçti. Serdar Aziz hala takımın banko stoperi. Yine 8 sanrtrfor transferinde sezon başında Lazio'ya satılan Vedat Muric dışında taraftarını mutlu eden çıkmadı. Transferler flaş olsa da sahadaki futbola ilaç olamadı.