Çok transfer zarar veriyor (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

DERBİNİN ŞİFRESİ AKIL&SABIR

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Fenerbahçe maçı öncesi yapılan ilk antrenmanda oyuncularına kısa bir motivasyon konuşması yaptı. Avcı yaptığı konuşmada, "Sabır, akılcı oyun ve özgüven ile sonuca gideceğiz. Her maç nasıl daha iyiye gittiğinizi hayranlıkla izliyorum" dedi. Bu arada Trabzonspor'un dünkü antrenmanında son derece keyifli anlar yaşandı.