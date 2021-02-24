Çok transfer zarar veriyor (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş Türk futboluyla ilgili açıklamalarda bulundu. Güneş, "Paralar sadece transfere veriliyor, çok transfer yapan da sonunda zarar ediyor. Bir tane şampiyon olacak, sonunda batmasınlar" dedi. Güneş, "Mart ayında başlayacak maçlar ile Dünya Kupası'na katılmak için heyecanla bekliyoruz. Güçlü rakiplerimiz Norveç ve Hollanda ile başlıyoruz" ifadesini kullandı.
NORVEÇ MAÇI İSPANYA'DA OYNANACAK
Norveç Futbol Federasyonu, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'ndaki Norveç- Türkiye maçının seyahat kısıtlamaları nedeniyle 27 Mart'ta İspanya'da oynanacağını duyurdu.
DERBİNİN ŞİFRESİ AKIL&SABIR
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Fenerbahçe maçı öncesi yapılan ilk antrenmanda oyuncularına kısa bir motivasyon konuşması yaptı. Avcı yaptığı konuşmada, "Sabır, akılcı oyun ve özgüven ile sonuca gideceğiz. Her maç nasıl daha iyiye gittiğinizi hayranlıkla izliyorum" dedi. Bu arada Trabzonspor'un dünkü antrenmanında son derece keyifli anlar yaşandı.