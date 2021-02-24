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    • Spor
    • 24.02.2021 Gazete
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    Çok transfer zarar veriyor (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

    Milli Takım Teknik Direktörü Türk futboluyla ilgili açıklamalarda bulundu. Güneş, "Paralar sadece transfere veriliyor, çok transfer yapan da sonunda zarar ediyor. Bir tane şampiyon olacak, sonunda batmasınlar" dedi. Güneş, "Mart ayında başlayacak maçlar ile 'na katılmak için heyecanla bekliyoruz. Güçlü rakiplerimiz Norveç ve Hollanda ile başlıyoruz" ifadesini kullandı.

    Çok transfer zarar veriyor

    Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş Türk futboluyla ilgili açıklamalarda bulundu. Güneş, "Paralar sadece transfere veriliyor, çok transfer yapan da sonunda zarar ediyor. Bir tane şampiyon olacak, sonunda batmasınlar" dedi. Güneş, "Mart ayında başlayacak maçlar ile Dünya Kupası'na katılmak için heyecanla bekliyoruz. Güçlü rakiplerimiz Norveç ve Hollanda ile başlıyoruz" ifadesini kullandı.

    NORVEÇ MAÇI İSPANYA'DA OYNANACAK
    Norveç Futbol Federasyonu, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'ndaki Norveç- Türkiye maçının seyahat kısıtlamaları nedeniyle 27 Mart'ta İspanya'da oynanacağını duyurdu.

    DERBİNİN ŞİFRESİ AKIL&SABIR
    Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Fenerbahçe maçı öncesi yapılan ilk antrenmanda oyuncularına kısa bir motivasyon konuşması yaptı. Avcı yaptığı konuşmada, "Sabır, akılcı oyun ve özgüven ile sonuca gideceğiz. Her maç nasıl daha iyiye gittiğinizi hayranlıkla izliyorum" dedi. Bu arada Trabzonspor'un dünkü antrenmanında son derece keyifli anlar yaşandı.

        ABDULKADİR 11'İ ZORLUYOR
        Trabzonspor'da takımın iyi gidişatı sonrası oyuncular arasında forma savaşı yaşanıyor. Abdulkadir Parmak'ın sakatlığı atlatmasıyla orta sahada 11'e talipler attı. Bu bölgede Berat'ın forması garanti. Diğer isim Abdülkadir Parmak ya da Flavio olacak. Sağ bekte ise covidi atlatan genç Serkan ile Kamil Ahmet arasında rekabet var.

        PELKAS SOLA GEÇİYOR
        Sakatlığı tamamen geçen Göztepe maçının 2. yarısında görev yapan Dimitris Pelkas'ın Trabzon derbisinde 11'de başlaması bekleniyor. Erol Bulut'un Yunan yıldızı sol kanatta oynatmayı planladığı, Valencia ile Thiam'dan birini santrfor olarak sahaya süreceği ifade ediliyor.

        GUSTAVO ZAMANA KARŞI
        Fenerbahçe, Trabzonspor derbisinin hazırlıklarına start verdi. Novak takıma katılırken Gustavo ve İrfan Can bireysel çalışma yaptı. Alternatifi olmayan Gustavo'nun yetişmesi kulüp doktorları seferber olmuş durumda.

            BEŞİKTAŞ'TA YÜKSEK TEMPO
            Denizli ile oynayacağı maçın hazırlıklarının sürdüren Beşiktaş, yüksek tempoda çalışıyor. Haftayı bay geçen ve 3 gün izin yapan Siyah-Beyazlı futbolcular dün 1.5 saat süren yorucu bir idman gerçekleştirdi.

            DORUKHAN HALA CEVAP VERMEDİ
            Beşiktaş'ın             sözleşme uzatmak için Dorukhan Toköz'e verdiği süre dolmak üzere. Ancak genç futbolcunun hala Beşiktaş yönetimine bir dönüş yapmadığı öğrenildi.

            TUZLASPOR'DA AYRILIK
            TFF 1. Lig ekiplerinden Tuzlaspor'da teknik direktör Ali Tandoğan görevinden ayrıldı. Tuzla, Tandoğan yönetiminde çıktığı 4 resmi maçta 2 galibiyet, bir beraberlik ve bir mağlubiyet yaşadı.

                UEFA'DAN MELER'E GÖREV
                UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu rövanşında Hırvatistan'ın Dinamo Zagreb ile Rusya'nın Krasnodar takımları arasında oynanacak maçta FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, düdük çalacak.

                FENER İŞİ RÖVANŞA BIRAKTI
                Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Fenerbahçe Opet, İtalya'nın Igor Gorgonzola ekibine 3-1 mağlup oldu. Maçın rövanşı 3 Mart'ta İtalya'da oynanacak.

                PETRESCU GÖNDERİLİYOR
                Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'un teknik direktör Dan Petrescu ile yollarını ayırma kararı aldığı öğrenildi. Kayseri, Petrescu ile 8 maçta 2 gali. biyet, 3'er yenilgi ve beraberlik aldı.

                    HATAY BOUPENDZA'YI KRASNODAR'A SATIYOR!
                    Attığı 18 golle krallık yarışında ilk sırada olan Hataysporlu Aaron Boupendza Rusya yolcusu. Hatayspor önceki gün pazarlık masasına oturduğu Krasnodar'la 8 milyon Euro'ya el sıkıştı. Gabonlu yıldız büyük ihtimalle sezonu Hatay'da tamamladıktan sonra Rusya'nın yolunu tutacak.

                    AYBABALI A.DEMİR 1 PUANDA YETİNDİ
                    Spor Toto 1. Lig'de yeni teknik direktörü Samet Aybaba yönetiminde ilk maçına çıkan Adana Demirspor deplasmanda Ümraniyespor ile 0-0 berabere kaldı. Ligde dün alınan diğer sonuçlar şöyle: Bandırmaspor-Keçiörengücü: 1-1, Altay-Altınordu: 1-3.

                    RİZE MAÇI ÇOK KRİTİK
                    Sivas Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, hafta sonu oynayacakları Rize maçına ilişkin konuştu. Başarılı hoca, "Çok önemli ve kritik bir maç. İnşallah 3 puanla Sivas'a döneceğiz" dedi.

                        YÜZLERi GÜLDÜRDÜ
                        Ligde                         müthiş bir çıkış yakalayan G.Saray'a bir güzel haber daha geldi. Sakatlığı nedeniyle uzun süredir forma giyemeyen Sofiane Feghouli geri döndü. Takımla birlikte çalışan Cezayirli yıldız Erzurum maçının kadrosunda yer alacak. Feghouli'yi zorlamak istemeyen Fatih Terim'in tecrübeli futbolcuyu 2. yarıda oynatmayı düşündüğü belirlendi.

                        SARACCHİ EMRE ANKARAGÜCÜ'NE HAZIR OLACAK
                        Sakatlığı                         devam eden Emre Taşdemir ve Marcelo Saracchi dün de takımdan ayrı olarak çalışmalarını sürdürdü. Erzurumspor karşılaşmasında forma giymeleri beklenmeyen iki sol bekin Ankaragücü maçında takımda yerini alması bekleniyor.

                        ORTA ALANDA BÜYÜK SAVAŞ VAR!
                        Hafif sakatlığı yüzünden son iki maçta oynamayan Taylan tamamen iyileşti. Terim, Etebo'nun da formda olmasından dolayı tatlı bir sıkıntı yaşıyor.
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