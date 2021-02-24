Trabzonspor Fenerbahçe maçı hakemi Yaşar Kemal Uğurlu kimdir, hangi takımlı?

YAŞAR KEMAL UĞURLU KİMDİR?

1981 yılından Ankara'da dünyaya gelen Yaşar Kemal Uğurlu, genç yaşlarda Ankaragücü takımının çeşitli kategorilerinde futbol oynadı. Eğitim hayatını Ankara'da tamamlayarak Gazi Üniversitesi iktisat bölümünden mezun oldu. İsmini 2 ayrı dedesinin isminden alan ve Uğurlu'nun Milli eskrimci bir kız kardeşi var. Babası Bayındırlık Bakanlığında Sosyal İşler Müdürlüğü görevinden emekli oldu.

Ekrandan izlediği bir maç sonrası hakemin kararlarını beğenmemesi üzerine hakem olmaya karar verdi. 2002 tarihinde Düzce'de bulunan bir hakem kursuna başvurarak bu alandaki ilk adımını attı. 2004 senesinde aktif olarak profesyonel hakemlik kariyerine başlayan Uğurlu, Hakemliğe başladıktan 13 yıl sonra ilk kez 2015 sezonunda "Mersin İdman Yurdu - Kayserispor" maçıyla bir Süper Lig müsabakasını yönetti.

2012 tarihinde bir bankada müdür yardımcısı olan eşi Özlem Uğurlu ile evlendi. Bu evliliğinden "Deren" isimli bir kızı oldu.