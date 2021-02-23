Abdullah Avcı yönetiminde yakaladığı müthiş çıkışla şampiyonluk yarışına ortak olan Trabzonspor, Fenerbahçe derbisini bekliyor. Bordo-Mavililer hem ezeli rakibini devirerek galibiyet serisini sürdürmek hem de ilk yarıda Kadıköy'de aldığı 3-1'lik yenilginin rövanşını almak istiyor.
TÜM HESAPLARI KAPATIYOR!
Trabzon ligin ilk 5 haftasında oynadığı Beşiktaş, Denizli, Malatya, Gaziantep ve Başakşehir maçlarından sadece 5 puan çıkarmıştı. Fırtına ikinci yarıda ise 5 takımı da devirdi.
FENERBAHÇE'Yİ EZBERLETECEK
Avcı'nın ekibi aynı tarifeyi Fenerbahçe'ye de uygulamayı hedefliyor. Tecrübeli hoca rakibi çok iyi analiz ederek maç gününe kadar oyuncularına adeta ezberlettirecek.