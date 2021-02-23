KRİTİK DERBİ ÖNCESİ ÖZEL PRİM HAZIRLIĞI

Trabzonlu bazı işadamları F.Bahçe maçı öncesi harekete geçti. Yönetimin büyük maç primi olan 40 bin TL'yi 61 bin TL yapmasını isteyen işadamları bu parayı ödemeyi teklif etti.