Fenerbahçe’de şubat sendromu

Bu sezon şubat ayında kupada Başakşehir'e elenen F.Bahçe, Süper Lig'de de sahasında G.Saray ile Göztepe'ye mağlup oldu ve ağır darbe aldı. Sarı-Lacivertliler, geçen sezon şubat ayında ligde oynadığı 5 maçta Trabzonspor, Ankaragücü ve G.Saray'a yenilmiş, Alanyaspor ve Antalyaspor ile berabere kalarak toplam 13 puan kaybetmişti.





NEREDESİN GUSTAVO

Hatay deplasmanında sakatlanan Gustavo'yu F.Bahçe mumla aradı. Brezilyalı yıldızın yokluğunda F.Bahçe zirvede 3 puan öndeyken şimdi 3 puan geriye düştü. Kupaya da veda etti.

FENER EVİNDE GOLÜ UNUTTU

Fenerbahçe, Kadıköy'de son 300 dakikada 1 gol attı. Bu maçlarda F.Bahçe, G.Saray ve Göztepe'ye gol atamazken, kupada Başakşehir'e Valencia ile 1 gol attı