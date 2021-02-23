Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 23.02.2021 Gazete
    ABONE OL

    bahçe’de şubat sendromu

    Bu sezon şubat ayında kupada 'e elenen F.Bahçe, 'de de sahasında G.Saray ile 'ye mağlup oldu ve ağır darbe aldı. Sarı-Lacivertliler, geçen sezon şubat ayında ligde oynadığı 5 maçta , ve G.Saray'a yenilmiş, ve ile berabere kalarak toplam 13 puan kaybetmişti.

    Fenerbahçe’de şubat sendromu

    Bu sezon şubat ayında kupada 'e elenen F.Bahçe, 'de de sahasında G.Saray ile 'ye mağlup oldu ve ağır darbe aldı. Sarı-Lacivertliler, geçen sezon şubat ayında ligde oynadığı 5 maçta , ve G.Saray'a yenilmiş, ve ile berabere kalarak toplam 13 puan kaybetmişti.



    NEREDESİN GUSTAVO
    Hatay deplasmanında sakatlanan 'yu F.Bahçe mumla aradı. Brezilyalı yıldızın yokluğunda F.Bahçe zirvede 3 puan öndeyken şimdi 3 puan geriye düştü. Kupaya da veda etti.

    EVİNDE GOLÜ UNUTTU
    , 'de son 300 dakikada 1 gol attı. Bu maçlarda F.Bahçe, G.Saray ve Göztepe'ye gol atamazken, kupada Başakşehir'e ile 1 gol attı

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Spor Fenerbahçe’de şubat sendromu